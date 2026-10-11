Velika neprijatnost za legendu Zvezde! Prosinečki iznenada ostao bez angažmana!

Već je bio viđen na selektorskom mestu.

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Nekadašnja igračka legenda, a kasnije i trener Crvene zvezde, Robert Prosinečki, trebalo je da sedne na užarenu selektorsku klupu nacionalnog tima Bugarske.

To se, međutim, neće desiti, mada su lokalni mediji iz ove komšijske države objavili vest da je transfer blizu realizacije.

Prema pisanju bugarskih medija, "Veliki Žuti" je bio najveći kandidat da postane selektor, ali je samo 24 sata posle toga stigao demant i potvrda da od tog posla neće biti ništa!

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Naime, poslednje informacije svedoče da se nekad proslavljeni as sam ponudio FS Bugarske, ipak, usledio je negativan odgovor saveza.

"Meč Telegraf" prenosi da je "Gonzo odbio legendu za novog selektora Bugarske".

- Prema pouzdanim informacijama Telegrafa, Prosinečki je zaista bio u Bugarskoj i ponudio se za selektora naše reprezentacije, ali ga je Fudbalski savez Bugarske odbio. Hrvat je barem sedeo za istim stolom sa Ratkom Dostanićem - pišu bugarski mediji.

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