AU, NE ZNAJU KAKVA OSVETA IM SE SPREMA: Huti preuzeli odgovornost za napad na aerodrom u Rijadu - Put za pakao u jednom pravcu
JEMENSKA militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kome je u subotu poginulo 12 osoba a povređeno je više od 300 ljudi, kao i na druge mete širom Saudijske Arabije.
Portparol Huta Jahja Sari je rekao da je ta grupa izvela više operacija koje su bile usmerene na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, "što je dovelo do prekida vazdušnog saobraćaja na aerodromu i do njegovog potpunog zatvaranja", prenosi Al Džazira.
Među ostalim napadima za koje su Huti preuzeli odgovornost je napad na benzinsku pumpu koja je povezana sa saudijskim državnim naftnim gigantom Aramko i rafinerija nafte u Istočnom regionu, kao i aerodrom Kralj Fahd u Damamu.
Raketni napad na aerodrom u Rijadu, koji se dogodio juče, bio je najsmrtonosniji napad na neku zemlju Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. Saudijska generalna uprava civilnog vazduhoplovstva saopštila je da aerodrom Kralj Halid u Rijadu i danas bio meta napada koji je "izazvao povrede", bez preciziranja koliko je povređenih i o kakvim povredama je reč. Saudijske vlasti su navele da je "procena štete i provera bezbednosti objekata u toku".
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom ranije je saopštila da je "neidentifikovani projektil" pogodio putnički terminal na aerodromu i da je izazvao požar. Saudijska odbrana je takođe presrela jednu raketu.
(Tanjug)
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