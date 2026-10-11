Bolonja slavi Enema: Bivši napadač Zvezde doneo pobedu protiv Lećea (VIDEO)
BIVŠI napadač Crvene zvezde junak Bolonje u duelu protiv Lećea.
Džej Enem je tek drugi put dobio priliku da zaigra za tim iz Emilio-Romanje. Priliku je dobio u 62. minutu, a u 75. je pogodio ispostaviće se za pobedu nad Lećeom (2:1).
On je dobro pratio akciju svog tima i majstorski petom smestio loptu u mrežu rivala, posle dodavanja Nikole Kambijagija.
Holanđanin je pre ove utakmice igrao još protiv Napolija, tad je na terenu proveo samo osam minuta.
Podsetimo, Enem je ovog leta iz Crvene zvezde prešao u Bolonju. Ako je suditi po ovoj utakmici tim iz Italije je napravio dobar potez.
Visoki napadač je u crveno-belom dresu odigrao 19 utakmica i šest puta se upisao u strelce.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Zvezda stala iza Rijere i odluke da kazni Kataija: Nijedan igrač nije iznad kluba
11. 10. 2026. u 13:47
Miljenik Grobara jasan: Đerdan Šaćiri je vrhunska klasa
11. 10. 2026. u 11:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju
Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa
10. 10. 2026. u 18:27
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)