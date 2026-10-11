Bolonja slavi Enema: Bivši napadač Zvezde doneo pobedu protiv Lećea (VIDEO)

BIVŠI napadač Crvene zvezde junak Bolonje u duelu protiv Lećea.

FOTO: IPA / Sipa Press / Profimedia

Džej Enem je tek drugi put dobio priliku da zaigra za tim iz Emilio-Romanje. Priliku je dobio u 62. minutu, a u 75. je pogodio ispostaviće se za pobedu nad Lećeom (2:1).

On je dobro pratio akciju svog tima i majstorski petom smestio loptu u mrežu rivala, posle dodavanja Nikole Kambijagija.

🚨🇮🇹 | GOAL: JAY ENEM GIVES THE LEAD FOR BOLOGNA! FANTASTIC COUNTER-ATTACK! Lecce 1-2 Bologna. https://t.co/MGg1R1Rqjm — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 11, 2026

Holanđanin je pre ove utakmice igrao još protiv Napolija, tad je na terenu proveo samo osam minuta.

Podsetimo, Enem je ovog leta iz Crvene zvezde prešao u Bolonju. Ako je suditi po ovoj utakmici tim iz Italije je napravio dobar potez.

Visoki napadač je u crveno-belom dresu odigrao 19 utakmica i šest puta se upisao u strelce.

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