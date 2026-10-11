Fudbal

Bolonja slavi Enema: Bivši napadač Zvezde doneo pobedu protiv Lećea (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 10. 2026. u 17:55

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BIVŠI napadač Crvene zvezde junak Bolonje u duelu protiv Lećea.

Болоња слави Енема: Бивши нападач Звезде донео победу против Лећеа (ВИДЕО)

FOTO: IPA / Sipa Press / Profimedia

Džej Enem je tek drugi put dobio priliku da zaigra za tim iz Emilio-Romanje. Priliku je dobio u 62. minutu, a u 75. je pogodio ispostaviće se za pobedu nad Lećeom (2:1).

On je dobro pratio akciju svog tima i majstorski petom smestio loptu u mrežu rivala, posle dodavanja Nikole Kambijagija.

Holanđanin je pre ove utakmice igrao još protiv Napolija, tad je na terenu proveo samo osam minuta.

Podsetimo, Enem je ovog leta iz Crvene zvezde prešao u Bolonju. Ako je suditi po ovoj utakmici tim iz Italije je napravio dobar potez.

Visoki napadač je u crveno-belom dresu odigrao 19 utakmica i šest puta se upisao u strelce.

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