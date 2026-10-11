MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je detalje o borbenim dejstvima jedinica grupe trupa „Centar“ tokom zauzimanja Novotroickog i Petrovskog u Donjeckoj Narodnoj Republici.

MOD Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane prethodno je u nedelju saopštilo da su jedinice grupe trupa „Centar“ aktivnim dejstvima zauzele naselja Novotroicko i Petrovsko u DNR.

- Tokom zauzimanja dva naselja, jurišne grupe motorizovanih streljačkih jedinica grupe trupa 'Centar' delovale su prikriveno, primenjivale obmanjujuće taktike i dovodile protivnika u zabludu - navodi se u saopštenju Ministarstva.

U ruskom Ministarstvu odbrane dodali su da je ruska vojska, kako bi omogućila brzo napredovanje, izvela vazdušne udare na uporišta Oružanih snaga Ukrajine smeštena u šumskim pojasevima na prilazima ovim naseljima.

- Zauzimanje Novotroickog i Petrovskog omogućilo je jedinicama grupe trupa 'Centar' da poboljšaju svoj taktički položaj i stvore uslove za dalje napredovanje u dubinu odbrane protivnika na ovom pravcu -zaključili su u Ministarstvu.

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