Svet

AKCIJA POLICIJE: Uhapšen muškarac osumnjičen za planiranje atentata na Tuska

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2026. u 19:40

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POLjSKA policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je pretio i planirao napad na poljskog premijera Donalda Tuska i potpredsednika vlade i ministra odbrane Vladislava Kosinjak-Kamiša, saopštio je ministar unutrašnjih poslova i administracije Marćin Kervinjski.

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ: Ухапшен мушкарац осумњичен за планирање атентата на Туска

Foto: /x/@PolicjaMazowsze

Tusk je na društvenoj mreži Iks zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji.

-Muškarac koji je pretio atentatom je uhapšen. Zahvaljujem policajcima na brzoj i odlučnoj akciji, napisao je poljski premijer.

Prema pisanju poljskih medija, nadležne službe dobile su informaciju o mogućem napadu tokom noći između subote i nedelje.

sputnikportal.rs

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