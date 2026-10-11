AKCIJA POLICIJE: Uhapšen muškarac osumnjičen za planiranje atentata na Tuska
POLjSKA policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je pretio i planirao napad na poljskog premijera Donalda Tuska i potpredsednika vlade i ministra odbrane Vladislava Kosinjak-Kamiša, saopštio je ministar unutrašnjih poslova i administracije Marćin Kervinjski.
Tusk je na društvenoj mreži Iks zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji.
-Muškarac koji je pretio atentatom je uhapšen. Zahvaljujem policajcima na brzoj i odlučnoj akciji, napisao je poljski premijer.
Prema pisanju poljskih medija, nadležne službe dobile su informaciju o mogućem napadu tokom noći između subote i nedelje.
sputnikportal.rs
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