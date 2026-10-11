Fudbal

Vojvodini prijala pauza: Novosađani protutnjali kroz Niš i razbili Radnički (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 10. 2026. u 17:15

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NOVOSAĐANIMA prijala pauza i protutnjali su kroz Niš.

Војводини пријала пауза: Новосађани протутњали кроз Ниш и разбили Раднички (ВИДЕО)

FOTO: Novosti/A. Ilić

Vojvodina je u 11. kolu Superlige Srbije na "Čairu" pobedila Radnički sa 4:1 i vratila se na trijumfalni kolosek nakon remija sa IMT-om (1:1).

Izabranici Marka Savića su utakmicu rešili u prvom poluvremenu kada je bilo 2:0. Najpre je Dejan Zukić pogodio iz penala u 19. minutu, da bi vođstvo duplirao Lazar Nikolić u 31. minutu.

Vredi istaći da je između dva gola gostiju prečku pogodio Gregori Arijibi. Pitanje da li bi utakmica imala drugačiji tok da je Amerikanac bio precizan.

Gde je stala u prvom, Vojvodina je nastavila u drugom poluvremenu. Milan Kolarević je u 50. minutu povisio na 3:0, dok je Stefan Stanisavljević bio strelac četvrtog gola za goste u 70. minutu.

Domaćin je počasni gol postigao u 90. minutu, ali to je uradio Đorđe Crnomarković koji je zatresao sopstvenu mrežu.

Vojvodina je ostala druga na tabeli sa 25 bodova. Nišlije se nalaze na 13. mestu sa osam bodova.

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