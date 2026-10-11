Bokserska liga Srbije 2026/27: Uzbudljiv nastavak borbe za šampionsku titulu

Nova sezona Bokserske lige Srbije 2026/27 počela je u velikom stilu, uz niz uzbudljivih borbi, veliki broj takmičara i snažnu konkurenciju među klubovima širom zemlje.

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Drugo kolo takmičenja donelo je nastavak borbe za ligaške bodove i što bolji plasman na tabeli.

Klubovi iz različitih krajeva Srbije ponovo su odmerili snage, a svaki meč predstavljao je važan korak u trci za vrh prvenstvene lestvice i titulu šampiona za sezonu 2026/27.

Tabela nakon drugog kola pokazuje da nas očekuje izuzetno zanimljiva sezona, u kojoj bi nijanse mogle da odlučuju o konačnom poretku.

U takvim okolnostima, svaki osvojeni bod i svaki ostvareni trijumf mogu imati presudan značaj u nastavku takmičenja.

Pred bokserima i klubovima je još mnogo izazova, a naredna kola doneće nove duele i priliku da se izdvoje kandidati za najviši plasman. Borba za šampionsku titulu tek se zahuktava, dok ljubitelji boksa s nestrpljenjem očekuju nastavak sezone i nove sportske spektakle u ringu.

1. Tabela plasmana klubova

Pozicija Klub Bodovi Broj mečeva Pobede Porazi 1 BK Goč 10 8 5 3 2 BK Crvena Zvezda 9 7 5 2 3 BK Olimpikus 9 9 6 3 4 BK Pinki 8 5 4 1 5 BK Manča 8 9 5 4 6 BK Profesionalac 7 8 4 4 7 BK Patriote 6 7 3 4 8 BK Ronin 5 3 3 0 9 BK Trstenik 5 4 3 1 10 BK Loznica 4 2 2 0 10 BK Naissus 4 2 2 0 10 BK Obrenovac 4 2 2 0 10 BK J. Kursula 4 2 2 0 10 BK Srbija 4 2 2 0 15 BK Topličanin 4 3 2 1 16 BK Victory 4 6 3 3 17 BK Voždovac 4 7 3 4 18 BK Partizan 3 3 2 1 19 BK Vukovi sa Drine 3 4 2 2 20 BK KŠ037 3 6 2 4 21 BK Sombor 3 7 2 5 22 BK Knez Lazar 2 1 1 0 22 BK Niška Banja 2 1 1 0 22 BK Petrovgrad 2 1 1 0 25 BK Banat 2 2 1 1 25 BK Čarnok 2 2 1 1 27 BK Konstantin 2 3 1 2 27 BK Novi Pazar 2 3 1 2 29 BK Memento Mori 1 3 2 1 30 BK Smederevac 0 4 1 3 30 BK Apatin 0 2 0 2 30 BK Ere 0 2 0 2 30 BK Jugović 0 1 0 1 30 BK Ribać 0 2 0 2 30 BK Sloven 0 1 0 1 30 BK Stevan Sindelić 0 1 0 1 30 BK Ultimate Fighter 0 1 0 1 30 BK Zvezdara Olimp 0 1 0 1 39 BK Princip -2 4 1 3 39 BK Ali -2 3 0 3 39 BK Inđija -2 2 0 2 42 BK Goša -4 2 0 2

Rezultati 2. Kola Bokserske lige Srbije

Kategorija U17

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 1 (57kgŽ) Viktorija Jovic (BK Manča) Nina Martić (BK Patriote) 3:0 2 (70kgŽ) Maša Stojanović (BK Ronin) Jana Popović (BK Ali) Wo

Elita

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 3 (60kgŽ) Nedeljka Petrović (BK Sombor) Ljubica Guševac (BK Momento Mori) Wo 4 (55kg) Pavle Trčković (BK Manča) Ljubiša Staletović (BK Obrenovac) Rsc/2 5 (65kg) Mario Dinić (BK Victory) Đurad Jovanović (BK CZV) Wo 6 (70kg) Nikola Lukić (BK Vukovi sa Drine) Dimitrije Babić (BK Apatin) 3:0 7 (75kg) Uroš Cenić (BK Victory) Janko Stančković (BK Smederevac) 3:0 8 (75kg) Srđan Pajević (BK Vukovi sa Drine) Nikola Petrov (BK Banat) Rsc/3 9 (75kg) Filip Avad (BK Smederevac) Ignjat Mitetić (BK Patriote) Rsc/2 10 (80kg) Jakov Travica (BK Pinki) Dejan Vitasović (BK Sloven) 2:1 11 (85kg) Elyes Samba (BK Legionar SLO) Miketić Ivan (BK CZV) 0:3 12 (90kg) Andrej Jovanović (BK CZV) Dušan Pešić (BK Manča) 3:0 13 (90+) Predrag Sabljić (BK Patriote) Uroš Basarić (BK Partizan) 2:1

U19

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 14 (60kg) Teodor Josijević (BK KŠ037) Đorđe Marković (BK Sombor) 3:0 15 (60kg) Ljuba Mitrović (BK Princip) Vuk Berklović (BK Momento Mori) Wo 16 (65kg) Studen Marko (BK Čarnok) Nikolić Lazar (BK CZV) 0:3 17 (70kg) Stefan Spasojević (BK Victory) Mihajlo Ristić (BK Sombor) Rsc/1 18 (70kg) Andrej Bolorin (BK Patriote) Lazar Đorđević (BK Pinki) 0:3 19 (75kg) Bogdan Marković (BK Konstantin) Novak Stanojević (BK Partizan) 1:2 20 (80kg) Bakir Ličina (BK Novi Pazar) Dušan Radenković (BK Knez Lazar) 0:3

Elita

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 21 (60kgŽ)Gordana Stanković (BK Stevan Sinđelić) Klara Ribak (BK Smederevac) 0:3 22 (60kg) Stefan Petrović (BK Vukovi sa Drine) Šćepanović Danilo (BK Naissus) 0:3 23 (60kg) Jovan Žikić (BK Sombor) Miloš Stanišić (BK Obrenovac) 1:2 24 (75kg) Luka Rebernak (BK Legionar SLO) Filip Janković (BK Pinki) 0:3 25 (80kg) Dimitrije Andrejević (BK CZV) Andrej Ilić (BK Inđija) 3:0 26 (80kg) Muha­med Ćurić (BK Novi Pazar) Petar Savović (BK Profesionalac) KO/1 27 (80kg) Mitar Radić (BK Loznica) Vučetić Ognjen (BK CZV) 2:1

U19

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 1 (70kg) Andrej Pisanjuk (BK Ali) Luka Jaćimović (BK Voždovac) 0:3

U13

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 2 (45kg) Dražo Maslovarić (BK Princip) Uglješa Nikolić (BK Vukovi sa Drine) Wo

U15

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 3 (52kg Ž) Anja Puđa (BK Sombor) Milica Božić (BK Mementomori) 1:2 4 (40kg) Kristijan Urošević (BK Goč) Vasil Kojić (BK Konstantin) 0:3 5 (53kg) Ognjen Petrić (BK Apatin) Andrej Đurić (BK Pinki) 1:2 6 (54kg) Anej Plavšak (BK Legionar SLO) Ognjen Gašević (BK Pinki) Wo 7 (63kg) Mirko Vuković (BK Patriote) Vildan Ademović (BK Novi Pazar) Rsc/1

U17

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 8 (48kg) Eldar Lotinac (BK Olimpikus) Konstantin Došljak (BK Zvezdara Olimp) 3:0 9 (50kg) Aleksej Račić (BK Sombor) Aleksa Kašlik (BK Banat) 3:0 10 (54kg) David Đurović (BK Goč) Kristijan Pavlović (BK Sombor) 2:1 11 (57kg) Vuk Živković (BK Smederevac) Dušan Stojković (BK Manča) Wo 12 (57kg) Ilhan Šaćirović (BK Olimpikus) Lazar Mitić (BK KŠ037) 3:0 13 (57kg) Strahinja Vasić (BK Trstenik) Mandić Aleksa (BK Ali) 3:0 14 (60kg) Danilo Smiljković (BK Topličanin) Vuk Vujačić (BK Ribač) 3:0

U17

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 15 (60kg) Kosta Anđelković (BK Goč) Janko Lukić (BK Trstenik) 3:0 16 (63kg) Danijel Urošević (BK Goč) Lazar Milanović (BK Ultimatefighter) Rsc/2 17 (63kg) Boris Vučković (BK Trstenik) Nikola Cvijić (BK Konstantin) 3:0 18 (70kg) Dimitrije Timotijević (BK Olimpikus) Marko Ognjenović (BK Inđija) Wo 19 (70kg) Lazar Petković (BK Loznica) Relja Jovanović (BK Jugović) Rsc/3 20 (75kg) Gordan Klarik (BK Petrovgrad) Pavle Slović (BK CZV) Rsc/1 21 (80kg) Luka Vasiljević (BK Ribač) Vukašin Andrijašević (BK Ronin) 0:3 22 (80kg) Jovan Petrović (BK Patriote) Ilija Mustafić (BK Niška Banja) Rsc/1

U19

Br. Crveni ugao Plavi ugao Rezultat 23 (55kg) Mladen Ilić (BK Manča) Mario Petrovski (BK Goša) Wo 24 (65kg) Dušan Todorović (BK Patriote) Marko Arsić (BK Ere) 3:0 25 (70kg) Stefan Pilipović (BK Čarnok) Dimitrij Viktorović (BK Profesionalac) Disq/2 26 (75kg) Danilo Savić (BK Ere) Toni Jovanović (BK Goč) Rsc/1 27 (75kg) Raša Šipka (BK Ronin) Đorđe Mladenović (BK Profesionalac) Rsc/1 28 (80kg) Matija Pecić (BK Trstenik) Teodor Luković (BK Goša) Wo 29 (90+) Zejd Gicić (BK Olimpikus) Vuk Vuković (BK Partizan) Wo

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