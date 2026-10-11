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Bokserska liga Srbije 2026/27: Uzbudljiv nastavak borbe za šampionsku titulu

Новости.онлине/С.С.

11. 10. 2026. u 16:55

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Nova sezona Bokserske lige Srbije 2026/27 počela je u velikom stilu, uz niz uzbudljivih borbi, veliki broj takmičara i snažnu konkurenciju među klubovima širom zemlje.

Боксерска лига Србије 2026/27: Узбудљив наставак борбе за шампионску титулу

PantherMedia, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Drugo kolo takmičenja donelo je nastavak borbe za ligaške bodove i što bolji plasman na tabeli.

Klubovi iz različitih krajeva Srbije ponovo su odmerili snage, a svaki meč predstavljao je važan korak u trci za vrh prvenstvene lestvice i titulu šampiona za sezonu 2026/27.

Tabela nakon drugog kola pokazuje da nas očekuje izuzetno zanimljiva sezona, u kojoj bi nijanse mogle da odlučuju o konačnom poretku.

Foto: Фото: СБС

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U takvim okolnostima, svaki osvojeni bod i svaki ostvareni trijumf mogu imati presudan značaj u nastavku takmičenja.

Pred bokserima i klubovima je još mnogo izazova, a naredna kola doneće nove duele i priliku da se izdvoje kandidati za najviši plasman. Borba za šampionsku titulu tek se zahuktava, dok ljubitelji boksa s nestrpljenjem očekuju nastavak sezone i nove sportske spektakle u ringu.

1. Tabela plasmana klubova

Pozicija

Klub

Bodovi

Broj mečeva

Pobede

Porazi

 

1

BK Goč

10

8

5

3

  

2

BK Crvena Zvezda

9

7

5

2

  

3

BK Olimpikus

9

9

6

3

  

4

BK Pinki

8

5

4

1

  

5

BK Manča

8

9

5

4

  

6

BK Profesionalac

7

8

4

4

  

7

BK Patriote

6

7

3

4

  

8

BK Ronin

5

3

3

0

  

9

BK Trstenik

5

4

3

1

  

10

BK Loznica

4

2

2

0

  

10

BK Naissus

4

2

2

0

  

10

BK Obrenovac

4

2

2

0

  

10

BK J. Kursula

4

2

2

0

  

10

BK Srbija

4

2

2

0

  

15

BK Topličanin

4

3

2

1

  

16

BK Victory

4

6

3

3

  

17

BK Voždovac

4

7

3

4

  

18

BK Partizan

3

3

2

1

  

19

BK Vukovi sa Drine

3

4

2

2

  

20

BK KŠ037

3

6

2

4

  

21

BK Sombor

3

7

2

5

  

22

BK Knez Lazar

2

1

1

0

  

22

BK Niška Banja

2

1

1

0

  

22

BK Petrovgrad

2

1

1

0

  

25

BK Banat

2

2

1

1

  

25

BK Čarnok

2

2

1

1

  

27

BK Konstantin

2

3

1

2

  

27

BK Novi Pazar

2

3

1

2

  

29

BK Memento Mori

1

3

2

1

  

30

BK Smederevac

0

4

1

3

  

30

BK Apatin

0

2

0

2

  

30

BK Ere

0

2

0

2

  

30

BK Jugović

0

1

0

1

  

30

BK Ribać

0

2

0

2

  

30

BK Sloven

0

1

0

1

  

30

BK Stevan Sindelić

0

1

0

1

  

30

BK Ultimate Fighter

0

1

0

1

  

30

BK Zvezdara Olimp

0

1

0

1

  

39

BK Princip

-2

4

1

3

  

39

BK Ali

-2

3

0

3

  

39

BK Inđija

-2

2

0

2

  

42

BK Goša

-4

2

0

2

  

Rezultati 2. Kola Bokserske lige Srbije

Kategorija U17

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

1

(57kgŽ) Viktorija Jovic (BK Manča)

Nina Martić (BK Patriote)

3:0

2

(70kgŽ) Maša Stojanović (BK Ronin)

Jana Popović (BK Ali)

Wo

Elita

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

3

(60kgŽ) Nedeljka Petrović (BK Sombor)

Ljubica Guševac (BK Momento Mori)

Wo

4

(55kg) Pavle Trčković (BK Manča)

Ljubiša Staletović (BK Obrenovac)

Rsc/2

5

(65kg) Mario Dinić (BK Victory)

Đurad Jovanović (BK CZV)

Wo

6

(70kg) Nikola Lukić (BK Vukovi sa Drine)

Dimitrije Babić (BK Apatin)

3:0

7

(75kg) Uroš Cenić (BK Victory)

Janko Stančković (BK Smederevac)

3:0

8

(75kg) Srđan Pajević (BK Vukovi sa Drine)

Nikola Petrov (BK Banat)

Rsc/3

9

(75kg) Filip Avad (BK Smederevac)

Ignjat Mitetić (BK Patriote)

Rsc/2

10

(80kg) Jakov Travica (BK Pinki)

Dejan Vitasović (BK Sloven)

2:1

11

(85kg) Elyes Samba (BK Legionar SLO)

Miketić Ivan (BK CZV)

0:3

12

(90kg) Andrej Jovanović (BK CZV)

Dušan Pešić (BK Manča)

3:0

13

(90+) Predrag Sabljić (BK Patriote)

Uroš Basarić (BK Partizan)

2:1

U19

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

14

(60kg) Teodor Josijević (BK KŠ037)

Đorđe Marković (BK Sombor)

3:0

15

(60kg) Ljuba Mitrović (BK Princip)

Vuk Berklović (BK Momento Mori)

Wo

16

(65kg) Studen Marko (BK Čarnok)

Nikolić Lazar (BK CZV)

0:3

17

(70kg) Stefan Spasojević (BK Victory)

Mihajlo Ristić (BK Sombor)

Rsc/1

18

(70kg) Andrej Bolorin (BK Patriote)

Lazar Đorđević (BK Pinki)

0:3

19

(75kg) Bogdan Marković (BK Konstantin)

Novak Stanojević (BK Partizan)

1:2

20

(80kg) Bakir Ličina (BK Novi Pazar)

Dušan Radenković (BK Knez Lazar)

0:3

Elita

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

21

(60kgŽ)Gordana Stanković (BK Stevan Sinđelić)

Klara Ribak (BK Smederevac)

0:3

22

(60kg) Stefan Petrović (BK Vukovi sa Drine)

Šćepanović Danilo (BK Naissus)

0:3

23

(60kg) Jovan Žikić (BK Sombor)

Miloš Stanišić (BK Obrenovac)

1:2

24

(75kg) Luka Rebernak (BK Legionar SLO)

Filip Janković (BK Pinki)

0:3

25

(80kg) Dimitrije Andrejević (BK CZV)

Andrej Ilić (BK Inđija)

3:0

26

(80kg) Muha­med Ćurić (BK Novi Pazar)

Petar Savović (BK Profesionalac)

KO/1

27

(80kg) Mitar Radić (BK Loznica)

Vučetić Ognjen (BK CZV)

2:1

U19

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

1

(70kg) Andrej Pisanjuk (BK Ali)

Luka Jaćimović (BK Voždovac)

0:3

U13

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

2

(45kg) Dražo Maslovarić (BK Princip)

Uglješa Nikolić (BK Vukovi sa Drine)

Wo

U15

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

3

(52kg Ž) Anja Puđa (BK Sombor)

Milica Božić (BK Mementomori)

1:2

4

(40kg) Kristijan Urošević (BK Goč)

Vasil Kojić (BK Konstantin)

0:3

5

(53kg) Ognjen Petrić (BK Apatin)

Andrej Đurić (BK Pinki)

1:2

6

(54kg) Anej Plavšak (BK Legionar SLO)

Ognjen Gašević (BK Pinki)

Wo

7

(63kg) Mirko Vuković (BK Patriote)

Vildan Ademović (BK Novi Pazar)

Rsc/1

U17

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

8

(48kg) Eldar Lotinac (BK Olimpikus)

Konstantin Došljak (BK Zvezdara Olimp)

3:0

9

(50kg) Aleksej Račić (BK Sombor)

Aleksa Kašlik (BK Banat)

3:0

10

(54kg) David Đurović (BK Goč)

Kristijan Pavlović (BK Sombor)

2:1

11

(57kg) Vuk Živković (BK Smederevac)

Dušan Stojković (BK Manča)

Wo

12

(57kg) Ilhan Šaćirović (BK Olimpikus)

Lazar Mitić (BK KŠ037)

3:0

13

(57kg) Strahinja Vasić (BK Trstenik)

Mandić Aleksa (BK Ali)

3:0

14

(60kg) Danilo Smiljković (BK Topličanin)

Vuk Vujačić (BK Ribač)

3:0

U17

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

15

(60kg) Kosta Anđelković (BK Goč)

Janko Lukić (BK Trstenik)

3:0

16

(63kg) Danijel Urošević (BK Goč)

Lazar Milanović (BK Ultimatefighter)

Rsc/2

17

(63kg) Boris Vučković (BK Trstenik)

Nikola Cvijić (BK Konstantin)

3:0

18

(70kg) Dimitrije Timotijević (BK Olimpikus)

Marko Ognjenović (BK Inđija)

Wo

19

(70kg) Lazar Petković (BK Loznica)

Relja Jovanović (BK Jugović)

Rsc/3

20

(75kg) Gordan Klarik (BK Petrovgrad)

Pavle Slović (BK CZV)

Rsc/1

21

(80kg) Luka Vasiljević (BK Ribač)

Vukašin Andrijašević (BK Ronin)

0:3

22

(80kg) Jovan Petrović (BK Patriote)

Ilija Mustafić (BK Niška Banja)

Rsc/1

U19

Br.

Crveni ugao

Plavi ugao

Rezultat

23

(55kg) Mladen Ilić (BK Manča)

Mario Petrovski (BK Goša)

Wo

24

(65kg) Dušan Todorović (BK Patriote)

Marko Arsić (BK Ere)

3:0

25

(70kg) Stefan Pilipović (BK Čarnok)

Dimitrij Viktorović (BK Profesionalac)

Disq/2

26

(75kg) Danilo Savić (BK Ere)

Toni Jovanović (BK Goč)

Rsc/1

27

(75kg) Raša Šipka (BK Ronin)

Đorđe Mladenović (BK Profesionalac)

Rsc/1

28

(80kg) Matija Pecić (BK Trstenik)

Teodor Luković (BK Goša)

Wo

29

(90+) Zejd Gicić (BK Olimpikus)

Vuk Vuković (BK Partizan)

Wo
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