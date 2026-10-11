Bokserska liga Srbije 2026/27: Uzbudljiv nastavak borbe za šampionsku titulu
Nova sezona Bokserske lige Srbije 2026/27 počela je u velikom stilu, uz niz uzbudljivih borbi, veliki broj takmičara i snažnu konkurenciju među klubovima širom zemlje.
Drugo kolo takmičenja donelo je nastavak borbe za ligaške bodove i što bolji plasman na tabeli.
Klubovi iz različitih krajeva Srbije ponovo su odmerili snage, a svaki meč predstavljao je važan korak u trci za vrh prvenstvene lestvice i titulu šampiona za sezonu 2026/27.
Tabela nakon drugog kola pokazuje da nas očekuje izuzetno zanimljiva sezona, u kojoj bi nijanse mogle da odlučuju o konačnom poretku.
U takvim okolnostima, svaki osvojeni bod i svaki ostvareni trijumf mogu imati presudan značaj u nastavku takmičenja.
Pred bokserima i klubovima je još mnogo izazova, a naredna kola doneće nove duele i priliku da se izdvoje kandidati za najviši plasman. Borba za šampionsku titulu tek se zahuktava, dok ljubitelji boksa s nestrpljenjem očekuju nastavak sezone i nove sportske spektakle u ringu.
1. Tabela plasmana klubova
|
Pozicija
|
Klub
|
Bodovi
|
Broj mečeva
|
Pobede
|
Porazi
|
1
|
BK Goč
|
10
|
8
|
5
|
3
|
2
|
BK Crvena Zvezda
|
9
|
7
|
5
|
2
|
3
|
BK Olimpikus
|
9
|
9
|
6
|
3
|
4
|
BK Pinki
|
8
|
5
|
4
|
1
|
5
|
BK Manča
|
8
|
9
|
5
|
4
|
6
|
BK Profesionalac
|
7
|
8
|
4
|
4
|
7
|
BK Patriote
|
6
|
7
|
3
|
4
|
8
|
BK Ronin
|
5
|
3
|
3
|
0
|
9
|
BK Trstenik
|
5
|
4
|
3
|
1
|
10
|
BK Loznica
|
4
|
2
|
2
|
0
|
10
|
BK Naissus
|
4
|
2
|
2
|
0
|
10
|
BK Obrenovac
|
4
|
2
|
2
|
0
|
10
|
BK J. Kursula
|
4
|
2
|
2
|
0
|
10
|
BK Srbija
|
4
|
2
|
2
|
0
|
15
|
BK Topličanin
|
4
|
3
|
2
|
1
|
16
|
BK Victory
|
4
|
6
|
3
|
3
|
17
|
BK Voždovac
|
4
|
7
|
3
|
4
|
18
|
BK Partizan
|
3
|
3
|
2
|
1
|
19
|
BK Vukovi sa Drine
|
3
|
4
|
2
|
2
|
20
|
BK KŠ037
|
3
|
6
|
2
|
4
|
21
|
BK Sombor
|
3
|
7
|
2
|
5
|
22
|
BK Knez Lazar
|
2
|
1
|
1
|
0
|
22
|
BK Niška Banja
|
2
|
1
|
1
|
0
|
22
|
BK Petrovgrad
|
2
|
1
|
1
|
0
|
25
|
BK Banat
|
2
|
2
|
1
|
1
|
25
|
BK Čarnok
|
2
|
2
|
1
|
1
|
27
|
BK Konstantin
|
2
|
3
|
1
|
2
|
27
|
BK Novi Pazar
|
2
|
3
|
1
|
2
|
29
|
BK Memento Mori
|
1
|
3
|
2
|
1
|
30
|
BK Smederevac
|
0
|
4
|
1
|
3
|
30
|
BK Apatin
|
0
|
2
|
0
|
2
|
30
|
BK Ere
|
0
|
2
|
0
|
2
|
30
|
BK Jugović
|
0
|
1
|
0
|
1
|
30
|
BK Ribać
|
0
|
2
|
0
|
2
|
30
|
BK Sloven
|
0
|
1
|
0
|
1
|
30
|
BK Stevan Sindelić
|
0
|
1
|
0
|
1
|
30
|
BK Ultimate Fighter
|
0
|
1
|
0
|
1
|
30
|
BK Zvezdara Olimp
|
0
|
1
|
0
|
1
|
39
|
BK Princip
|
-2
|
4
|
1
|
3
|
39
|
BK Ali
|
-2
|
3
|
0
|
3
|
39
|
BK Inđija
|
-2
|
2
|
0
|
2
|
42
|
BK Goša
|
-4
|
2
|
0
|
2
Rezultati 2. Kola Bokserske lige Srbije
Kategorija U17
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
1
|
(57kgŽ) Viktorija Jovic (BK Manča)
|
Nina Martić (BK Patriote)
|
3:0
|
2
|
(70kgŽ) Maša Stojanović (BK Ronin)
|
Jana Popović (BK Ali)
|
Wo
Elita
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
3
|
(60kgŽ) Nedeljka Petrović (BK Sombor)
|
Ljubica Guševac (BK Momento Mori)
|
Wo
|
4
|
(55kg) Pavle Trčković (BK Manča)
|
Ljubiša Staletović (BK Obrenovac)
|
Rsc/2
|
5
|
(65kg) Mario Dinić (BK Victory)
|
Đurad Jovanović (BK CZV)
|
Wo
|
6
|
(70kg) Nikola Lukić (BK Vukovi sa Drine)
|
Dimitrije Babić (BK Apatin)
|
3:0
|
7
|
(75kg) Uroš Cenić (BK Victory)
|
Janko Stančković (BK Smederevac)
|
3:0
|
8
|
(75kg) Srđan Pajević (BK Vukovi sa Drine)
|
Nikola Petrov (BK Banat)
|
Rsc/3
|
9
|
(75kg) Filip Avad (BK Smederevac)
|
Ignjat Mitetić (BK Patriote)
|
Rsc/2
|
10
|
(80kg) Jakov Travica (BK Pinki)
|
Dejan Vitasović (BK Sloven)
|
2:1
|
11
|
(85kg) Elyes Samba (BK Legionar SLO)
|
Miketić Ivan (BK CZV)
|
0:3
|
12
|
(90kg) Andrej Jovanović (BK CZV)
|
Dušan Pešić (BK Manča)
|
3:0
|
13
|
(90+) Predrag Sabljić (BK Patriote)
|
Uroš Basarić (BK Partizan)
|
2:1
U19
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
14
|
(60kg) Teodor Josijević (BK KŠ037)
|
Đorđe Marković (BK Sombor)
|
3:0
|
15
|
(60kg) Ljuba Mitrović (BK Princip)
|
Vuk Berklović (BK Momento Mori)
|
Wo
|
16
|
(65kg) Studen Marko (BK Čarnok)
|
Nikolić Lazar (BK CZV)
|
0:3
|
17
|
(70kg) Stefan Spasojević (BK Victory)
|
Mihajlo Ristić (BK Sombor)
|
Rsc/1
|
18
|
(70kg) Andrej Bolorin (BK Patriote)
|
Lazar Đorđević (BK Pinki)
|
0:3
|
19
|
(75kg) Bogdan Marković (BK Konstantin)
|
Novak Stanojević (BK Partizan)
|
1:2
|
20
|
(80kg) Bakir Ličina (BK Novi Pazar)
|
Dušan Radenković (BK Knez Lazar)
|
0:3
Elita
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
21
|
(60kgŽ)Gordana Stanković (BK Stevan Sinđelić)
|
Klara Ribak (BK Smederevac)
|
0:3
|
22
|
(60kg) Stefan Petrović (BK Vukovi sa Drine)
|
Šćepanović Danilo (BK Naissus)
|
0:3
|
23
|
(60kg) Jovan Žikić (BK Sombor)
|
Miloš Stanišić (BK Obrenovac)
|
1:2
|
24
|
(75kg) Luka Rebernak (BK Legionar SLO)
|
Filip Janković (BK Pinki)
|
0:3
|
25
|
(80kg) Dimitrije Andrejević (BK CZV)
|
Andrej Ilić (BK Inđija)
|
3:0
|
26
|
(80kg) Muhamed Ćurić (BK Novi Pazar)
|
Petar Savović (BK Profesionalac)
|
KO/1
|
27
|
(80kg) Mitar Radić (BK Loznica)
|
Vučetić Ognjen (BK CZV)
|
2:1
U19
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
1
|
(70kg) Andrej Pisanjuk (BK Ali)
|
Luka Jaćimović (BK Voždovac)
|
0:3
U13
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
2
|
(45kg) Dražo Maslovarić (BK Princip)
|
Uglješa Nikolić (BK Vukovi sa Drine)
|
Wo
U15
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
3
|
(52kg Ž) Anja Puđa (BK Sombor)
|
Milica Božić (BK Mementomori)
|
1:2
|
4
|
(40kg) Kristijan Urošević (BK Goč)
|
Vasil Kojić (BK Konstantin)
|
0:3
|
5
|
(53kg) Ognjen Petrić (BK Apatin)
|
Andrej Đurić (BK Pinki)
|
1:2
|
6
|
(54kg) Anej Plavšak (BK Legionar SLO)
|
Ognjen Gašević (BK Pinki)
|
Wo
|
7
|
(63kg) Mirko Vuković (BK Patriote)
|
Vildan Ademović (BK Novi Pazar)
|
Rsc/1
U17
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
8
|
(48kg) Eldar Lotinac (BK Olimpikus)
|
Konstantin Došljak (BK Zvezdara Olimp)
|
3:0
|
9
|
(50kg) Aleksej Račić (BK Sombor)
|
Aleksa Kašlik (BK Banat)
|
3:0
|
10
|
(54kg) David Đurović (BK Goč)
|
Kristijan Pavlović (BK Sombor)
|
2:1
|
11
|
(57kg) Vuk Živković (BK Smederevac)
|
Dušan Stojković (BK Manča)
|
Wo
|
12
|
(57kg) Ilhan Šaćirović (BK Olimpikus)
|
Lazar Mitić (BK KŠ037)
|
3:0
|
13
|
(57kg) Strahinja Vasić (BK Trstenik)
|
Mandić Aleksa (BK Ali)
|
3:0
|
14
|
(60kg) Danilo Smiljković (BK Topličanin)
|
Vuk Vujačić (BK Ribač)
|
3:0
U17
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
15
|
(60kg) Kosta Anđelković (BK Goč)
|
Janko Lukić (BK Trstenik)
|
3:0
|
16
|
(63kg) Danijel Urošević (BK Goč)
|
Lazar Milanović (BK Ultimatefighter)
|
Rsc/2
|
17
|
(63kg) Boris Vučković (BK Trstenik)
|
Nikola Cvijić (BK Konstantin)
|
3:0
|
18
|
(70kg) Dimitrije Timotijević (BK Olimpikus)
|
Marko Ognjenović (BK Inđija)
|
Wo
|
19
|
(70kg) Lazar Petković (BK Loznica)
|
Relja Jovanović (BK Jugović)
|
Rsc/3
|
20
|
(75kg) Gordan Klarik (BK Petrovgrad)
|
Pavle Slović (BK CZV)
|
Rsc/1
|
21
|
(80kg) Luka Vasiljević (BK Ribač)
|
Vukašin Andrijašević (BK Ronin)
|
0:3
|
22
|
(80kg) Jovan Petrović (BK Patriote)
|
Ilija Mustafić (BK Niška Banja)
|
Rsc/1
U19
|
Br.
|
Crveni ugao
|
Plavi ugao
|
Rezultat
|
23
|
(55kg) Mladen Ilić (BK Manča)
|
Mario Petrovski (BK Goša)
|
Wo
|
24
|
(65kg) Dušan Todorović (BK Patriote)
|
Marko Arsić (BK Ere)
|
3:0
|
25
|
(70kg) Stefan Pilipović (BK Čarnok)
|
Dimitrij Viktorović (BK Profesionalac)
|
Disq/2
|
26
|
(75kg) Danilo Savić (BK Ere)
|
Toni Jovanović (BK Goč)
|
Rsc/1
|
27
|
(75kg) Raša Šipka (BK Ronin)
|
Đorđe Mladenović (BK Profesionalac)
|
Rsc/1
|
28
|
(80kg) Matija Pecić (BK Trstenik)
|
Teodor Luković (BK Goša)
|
Wo
|
29
|
(90+) Zejd Gicić (BK Olimpikus)
|
Vuk Vuković (BK Partizan)
|
Wo
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