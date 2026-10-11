NAUČNICI UPOZORAVAJU: Moguć odron 400.000 kubnih metara stena sa planine Hohfogel u Alpima

OKO 400.000 kubnih metara stena moglo bi da se odvali od planine Hohfogel u Alpima na granici Nemačke i Austrije, upozoravaju istraživači koji već 12 godina prate pomeranja na toj planini.

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Hohfogel se nalazi na granici Nemačke i austrijske pokrajine Tirol, u sastavu Algajskih Alpa i visok je 2.592 metra, prenosi Juronjuz.

U junu se sa planine već odronilo oko 2.000 kubnih metara stena.

Sam vrh planine mogao bi da se odvoji od ostatka masiva zbog pukotine koja postoji još od 19. veka i koja se postepeno širi.

Dok je nekada bila široka približno koliko ljudska ramena, pukotina je sada široka nekoliko metara.

Naučnici su u proleće zabeležili pomeranja od čak pet milimetara nedeljno, što je izuzetno brzo u geološkom smislu.

Alpi se inače pomeraju prosečno oko 1,8 milimetara godišnje.

Podaci sistema za rano upozoravanje sada su naveli istraživače da podignu nivo uzbune.

Na planini je postavljeno više od 30 senzora koji neprekidno mere pomeranja na celom vrhu sa preciznošću od jednog milimetra.

Naučnici podatke dobijaju nekoliko puta na sat, a u području je korišćen i dron sa laserskim skenerom.

Glavnu pukotinu su istraživači Tehničkog univerziteta u Minhenu prošle godine opisali kao široku do šest metara, dugu oko 35 metara i duboku približno 60 metara.

Nova pukotina na jugozapadnom grebenu sada se smatra jednom od ključnih slabih tačaka, a naučnici su je označili kao "Pukotinu 6".

Istraživači procenjuju da bi između 250.000 i 400.000 kubnih metara stenskog materijala moglo da se odvoji i sruči niz padinu.

Planina je već neko vreme zatvorena za planinare koji joj prilaze sa austrijske strane, dok je uspon iz Nemačke i dalje dozvoljen.

Naučnici smatraju da na ubrzana pomeranja utiču i ekstremne vremenske prilike, uključujući obilne padavine, oluje i topljenje snega.

Johanes Lajnauer iz istraživačkog tima Tehničkog univerziteta u Minhenu rekao je da su takve oluje zbog klimatskih promena sve češće i intenzivnije, što može da utiče na učestalost i brzinu odrona stena.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta