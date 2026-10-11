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VRAĆA SE MUZICI POSLE ROĐENJA ĆERKE: Edita Aradinović novom pesmom najavljuje trilogiju (FOTO)

Dušan Cakić

11. 10. 2026. u 19:11

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NAKON što je u julu ove godine postala majka i na svet donela devojčicu Zoju, muzička zvezda Edita Aradinović polako se vraća muzici.

ВРАЋА СЕ МУЗИЦИ ПОСЛЕ РОЂЕЊА ЋЕРКЕ: Едита Арадиновић новом песмом најављује трилогију (ФОТО)

Foto: Bura production

Prvi korak napravila je objavljivanjem nove pesme „Bato“, kojom je obradovala publiku, a koja ujedno najavljuje i njeno novo muzičko poglavlje.

Ipak, „Bato“ je tek uvod u ono što sledi. Edita je pripremila trilogiju pod nazivom „Odiseja“, koju će činiti tri pesme – „Autogol“, „Odiseja“ i „Falićeš“.

Foto: Bura production

Ove tri numere čine povezanu muzičku celinu, kroz koju će pevačica predstaviti i novu etapu svog stvaralaštva.

Posle jednog od najlepših životnih poglavlja, koje joj je donelo majčinstvo, Edita se tako vraća poslu kojem je posvećena, a novim pesmama najavljuje i nastavak svoje muzičke priče.

- Pesma „Bato“ je moj novi susret sa publikom, ali i uvod u ono što sam pripremila. „Odiseja“ je trilogija koju čine pesme „Autogol“, „Odiseja“ i „Falićeš“. Želela sam da ove tri numere budu povezane u jednu celinu i da svaka od njih ima svoje mesto u toj priči - rekla je Edita za „Večernje novosti“.

 

BONUS VIDEO:

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