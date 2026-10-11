VRAĆA SE MUZICI POSLE ROĐENJA ĆERKE: Edita Aradinović novom pesmom najavljuje trilogiju (FOTO)

NAKON što je u julu ove godine postala majka i na svet donela devojčicu Zoju, muzička zvezda Edita Aradinović polako se vraća muzici.

Foto: Bura production

Prvi korak napravila je objavljivanjem nove pesme „Bato“, kojom je obradovala publiku, a koja ujedno najavljuje i njeno novo muzičko poglavlje.

Ipak, „Bato“ je tek uvod u ono što sledi. Edita je pripremila trilogiju pod nazivom „Odiseja“, koju će činiti tri pesme – „Autogol“, „Odiseja“ i „Falićeš“. Foto: Bura production Ove tri numere čine povezanu muzičku celinu, kroz koju će pevačica predstaviti i novu etapu svog stvaralaštva.

Posle jednog od najlepših životnih poglavlja, koje joj je donelo majčinstvo, Edita se tako vraća poslu kojem je posvećena, a novim pesmama najavljuje i nastavak svoje muzičke priče.

- Pesma „Bato“ je moj novi susret sa publikom, ali i uvod u ono što sam pripremila. „Odiseja“ je trilogija koju čine pesme „Autogol“, „Odiseja“ i „Falićeš“. Želela sam da ove tri numere budu povezane u jednu celinu i da svaka od njih ima svoje mesto u toj priči - rekla je Edita za „Večernje novosti“.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć