Košarka

Navijači Olimpijakosa oštetili dvoranu, klub preuzima troškove sanacije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 10. 2026. u 10:15

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Olimpijakos je pobedio Efes u 4. kolu Evrolige, a taj meč odigran je van "Dvorane mira i prijateljstva".

Навијачи Олимпијакоса оштетили дворану, клуб преузима трошкове санације

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Olimpijakos trenutno ne nastupa u svojoj dvorani zbog rekonstrukcije, te koristi bazu gradskog rivala AEK-a. 

Navijači crveno-belih to su iskoristili da naprave štetu i pošalju poruku rivalu. 

Nakon meča u toaletima i hodnicima pronađeni su grafiti ispisani crvenim sprejem, a povezani su sa "Gate 7", navijačkom grupom Olimpijakosa. 

AEK je tražio nadoknadu štete, a odgovor su dobili odmah. 

- Duboko nas je rastužilo što smo videli grafite u javnim prostorijama "Sunel arene". Odmah je naloženo da se sva šteta sanira - saopštio je Olimpijakos.

Klub iz Pireja će narednu utakmicu u ovoj dvorani odigrati protiv Kolososa sa Rodosa u domaćem prvenstvu. Susret je zakazan za nedelju od 12 časova.

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