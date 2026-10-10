Navijači Olimpijakosa oštetili dvoranu, klub preuzima troškove sanacije
Olimpijakos je pobedio Efes u 4. kolu Evrolige, a taj meč odigran je van "Dvorane mira i prijateljstva".
Olimpijakos trenutno ne nastupa u svojoj dvorani zbog rekonstrukcije, te koristi bazu gradskog rivala AEK-a.
Navijači crveno-belih to su iskoristili da naprave štetu i pošalju poruku rivalu.
Nakon meča u toaletima i hodnicima pronađeni su grafiti ispisani crvenim sprejem, a povezani su sa "Gate 7", navijačkom grupom Olimpijakosa.
AEK je tražio nadoknadu štete, a odgovor su dobili odmah.
- Duboko nas je rastužilo što smo videli grafite u javnim prostorijama "Sunel arene". Odmah je naloženo da se sva šteta sanira - saopštio je Olimpijakos.
Klub iz Pireja će narednu utakmicu u ovoj dvorani odigrati protiv Kolososa sa Rodosa u domaćem prvenstvu. Susret je zakazan za nedelju od 12 časova.
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