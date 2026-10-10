Košarka

Miljenik "Grobara" neprikosnoven: Lesor MVP 4. kola Evrolige

Новости онлајн/А.И.

10. 10. 2026. u 10:45

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Matijas Lesor najkorisniji je igrač Evrolige u četvrtom kolu.

Миљеник Гробара неприкосновен: Лесор МВП 4. кола Евролиге

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

On je to priznanje dobio nakon sjajnog izdanja na utakmici sa Fenerbahčeom 92:74. 

Francuz je na parketu proveo 23 minuta, postigao je 19 poena, uz osam skokova, asistenciju, ukradenu loptu i blokadu. 

Takođe, imao je indeks korisnosti 30 i to mu je bilo dovoljno za igrača kola. 

Lesor je pet skokova ostvario pod protivničkim košem, a još bitnije, nije izgubio nijednu loptu. 

Za nekadašnjeg košarkaša Partizana ovo je prvo priznanje za MVP-ja kola u aktuelnoj sezoni. 

Njegov učinak pomogao je Panatinaikosu da zadrži maksimalan skor i posle četiri utakmice, dok je iza njega u trci za nagradu ostao Vendel Mur iz Virtusa, sa indeksom korisnosti 28.

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