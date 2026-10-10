Miljenik "Grobara" neprikosnoven: Lesor MVP 4. kola Evrolige
Matijas Lesor najkorisniji je igrač Evrolige u četvrtom kolu.
On je to priznanje dobio nakon sjajnog izdanja na utakmici sa Fenerbahčeom 92:74.
Francuz je na parketu proveo 23 minuta, postigao je 19 poena, uz osam skokova, asistenciju, ukradenu loptu i blokadu.
Takođe, imao je indeks korisnosti 30 i to mu je bilo dovoljno za igrača kola.
Lesor je pet skokova ostvario pod protivničkim košem, a još bitnije, nije izgubio nijednu loptu.
Za nekadašnjeg košarkaša Partizana ovo je prvo priznanje za MVP-ja kola u aktuelnoj sezoni.
Njegov učinak pomogao je Panatinaikosu da zadrži maksimalan skor i posle četiri utakmice, dok je iza njega u trci za nagradu ostao Vendel Mur iz Virtusa, sa indeksom korisnosti 28.
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