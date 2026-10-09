NEMA ŠALE SA SAUDIJCIMA, GORI U JEMENU: Huti pružili brutalan otpor, pakao kod prestonice
Saudijski avioni izveli su u petak seriju vazdušnih udara na komunikacionu infrastrukturu u provincijama Sana i Saada u Jemenu, dok su jemenski vojni izvori saopštili da su snage koje podržava Saudijska Arabija potisnute iz pojedinih područja provincije Taiz i da je odbijeno njihovo napredovanje ka južnim prilazima strateški važnom moreuzu Bab el Mandeb.
Prema navodima televizije Al Masira, koja se poziva na lokalne izvore, saudijski avioni gađali su komunikacionu infrastrukturu u okruzima Bilad el Rus i Arhab u provinciji Sana, kao i planinu Atan u jemenskoj prestonici, na koju su izvedena još tri vazdušna udara, prenosi iranska agencija Tasnim.
Pokrajinska vlada Sane saopštila je da su saudijski avioni šest puta gađali područje Fanduh u okrugu Bani Hašiš.
Dalje na severu, komunikaciona infrastruktura na planini Anam u provinciji Saada bila je meta dva vazdušna udara, dok su još dva udara izvedena na komunikacione mreže u okruzima Kitaf i el Bukea.
Saudijski avioni izveli su i dva dodatna vazdušna udara na okrug Sahar u provinciji Saada, prenela je Al Masira, čime su nastavljeni napadi na infrastrukturu koja se koristi za održavanje komunikacija širom zemlje.
Napadi su izvedeni u okviru vojne kampanje koju predvodi Saudijska Arabija protiv Jemena, a koja je počela u martu 2015. godine. Tokom sukoba više puta je gađana jemenska infrastruktura, uključujući telekomunikacione objekte.
Posledice sukoba odražavaju se i na već oslabljene javne službe u Jemenu. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da se zdravstveni sistem zemlje nalazi u ozbiljnoj krizi zbog nastavka borbi, dok se broj slučajeva kolere, prema izveštajima, utrostručio tokom prethodne tri nedelje.
U međuvremenu, jemenski vojni izvori saopštili su da je došlo do promena na terenu u provinciji Taiz i u blizini moreuza Bab el Mandeb, gde su snage bliske vlastima, kako se navodi, porazile formacije koje podržava Saudijska Arabija.
Jedan vojni izvor rekao je u petak za jemensku državnu novinsku agenciju Saba da su jemenske oružane snage razbile koncentracije saudijskih savezničkih trupa i zauzete vojne položaje širom okruga Džabal Habaši u provinciji Taiz, primoravši te snage da se povuku iz tog područja.
Na južnom frontu, isti izvor naveo je da su jemenske snage odbile napad i osujetile raspoređivanje saudijskih savezničkih snaga koje su iz provincije Lahdž napredovale ka južnim prilazima moreuzu Bab el Mandeb.
Prema navodima izvora, u sukobima su desetine boraca koje podržava Saudijska Arabija ubijene ili ranjene, dok je više vojnih vozila snaga koje su napredovale zapaljeno ili uništeno.
Ovi događaji deo su vojnih operacija u provinciji Taiz i područjima oko moreuza Bab el Mandeb, strateški važnog pomorskog prolaza koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom.
Džabal Habaši ima značajan vojni položaj zbog uzvišenja sa kojih se pruža pogled na grad Taiz i okolne komunikacione pravce, dok područje moreuza Bab el Mandeb ostaje jedno od strateški najosetljivijih žarišta u dugotrajnom sukobu u Jemenu.
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