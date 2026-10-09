VANREDNO STANJE U SAD: Udari vetra dostižu 169 kilometara na čas, građanima naređena hitna evakuacija (VIDEO)

URAGAN Isajas ojačao je i prerastao u drugu kategoriju, sa vetrovima brzine oko 169 kilometara na sat, i nastavlja da se kreće ka severnoj obali Meksičkog zaliva, gde se očekuje da stigne do kopna večeras.

Foto: Tanjug/National Oceanic and Atmospheric Administration via AP

Nacionalni centar za uragane saopštio je da bi oluja danas nakratko mogla da dostigne status velikog uragana, ali se očekuje da će oslabiti pre nego što stigne na kopno i da će verovatno preći u prvu kategoriju, preneo je ABC.

Isajas je prvi atlantski uragan ove sezone i najkasnije zabeleženi prvi uragan u sezoni.

Upozorenja na uragan i olujne talase na snazi su duž delova severne obale Meksičkog zaliva.

Aircraft evacuating from the Gulf shore today as a strengthened Hurricane Isaias approaches. Also see the Hurricane Hunter aircraft collecting data on the storm. https://t.co/XZ1UsfLtkx — Flightradar24 (@flightradar24) October 8, 2026

Florida je proglasila vanredno stanje u 25 okruga, a Alabama u 40 okruga.

U pojedinim priobalnim i nižim područjima Floride naređena je evakuacija, dok su u Alabami obavezne evakuacije za turiste i posetioce u delovima okruga Boldvin i Mobil.

Guverner Floride Ron DeSantis saopštio je da su mobilisani pripadnici Nacionalne garde i druge službe za vanredne situacije radi pripreme zaliha, pomoći pri evakuacijama i obnove snabdevanja električnom energijom u slučaju prekida.

Prema najnovijoj prognozi, oluja bi mogla da prođe bliže Pensakoli kasno večeras.

Očekuje se da od danas do vikenda donese između 10 i 20 centimetara kiše duž centralnog dela obale Meksičkog zaliva, dok bi lokalno moglo da padne i do 38 centimetara.

Postoji i izolovan rizik od tornada.

Can't stop watching the lightning within Hurricane Isaias. Just a phenomenal view from space. https://t.co/ZqWWSwQjn1 — Dakota Smith (@weatherdak) October 8, 2026

Olujni talasi mogli bi da dostignu visinu od 1,5 do 2,1 metar od obale Misisipija do zapadnog dela Floride.

Upozorenja na olujne talase obuhvataju područje od ušća reke Misisipi do plaže Horsšu na Floridi.

Očekuje se da Isajas sutra oslabi i donese obilne padavine širom juga SAD, naročito u unutrašnjosti Misisipija i Alabame.

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