Politika

MUK U STUDIJU! Mali presekao Šoškića pitanjem o Srebrenici: "Da li je bio genocid ili nije?" - odgovora NEMA!

T.J.

08. 10. 2026. u 23:18

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TOKOM ekonomske debate na RTS-u došlo je do polemike između Siniše Malog i Dejana Šoškića.

МУК У СТУДИЈУ! Мали пресекао Шошкића питањем о Сребреници: Да ли је био геноцид или није? - одговора НЕМА!

Foto: Printskrin RTS

Mali je, predstavljajući program liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", poručio da se lista zalaže za nastavak ekonomskog rasta, povećanje plata i penzija, kao i za, kako je naveo, "rad, red i disciplinu".

U jednom trenutku Mali je postavio pitanje Šoškiću koje se nije odnosilo na ekonomiju, već na njegov stav o događajima u Srebrenici.

- Ono što nisam čuo od Šoškića, kakav je stav vaš po pitanju genocida u Srebrenici? Da li je bio ili nije bio? - upitao je Mali.

Mali je pitanje ponovio tokom rasprave, tražeći od Šoškića da se izjasni o tome da li smatra da je u Srebrenici počinjen genocid.

Tokom tog dela debate Šoškić je pokušavao da odgovori Malom i upadao mu u reč, dok je Mali insistirao na konkretnom odgovoru na postavljeno pitanje.

- Opet nemate odgovor da li je u Srebrenici bio genocid? - rekao je Mali.

Pitanje o Srebrenici otvorilo je novu polemiku među učesnicima debate, koja je prethodno bila posvećena ekonomskim temama i programima izbornih lista.

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