MIR SVE DALJE, FRONT SVE BLIŽE ESKALACIJI! Moskva: Nema novih pregovora, a za sve je kriv Kijev

RUSIJA trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom o okončanju rata, izjavio je sinoć zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, dodajući da je Moskva i dalje otvorena za takve kontakte.

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- Trenutno nema nikakvih konkretnih planova za održavanje kontakata u ovom formatu. Šta će biti dalje, ne zavisi od nas - rekao je Rjabkov, prenela je agencija RIA Novosti.

Rjabkov je odgovornost za prekid trilateralnih susreta prebacio na ukrajinsku stranu, ali je naglasio da Moskva nije zatvorila vrata za nastavak diplomatskih kontakata.

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Njegova izjava usledila je nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio ocenio da je rat između Rusije i Ukrajine ušao u "strateški ćorsokak" i da se trenutno ne naziru izgledi za njegovo diplomatsko okončanje.

Rubio je upozorio da bi takva situacija mogla dovesti do dalje eskalacije sukoba, koji bi, kako je naveo, mogao da zahvati i druge zemlje i preraste u širi konflikt. Istovremeno je poručio da su SAD i dalje spremne da pomognu u postizanju mirovnog sporazuma.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 25. septembra izjavio da predlozi za nastavak pregovora sa Ukrajinom i dalje "stoje na stolu", ali je dodao da će Moskva morati da razmotri svoj odgovor nakon masovnog napada dronovima uoči glavnog dana izbora za Državnu dumu, prenosi "Moskov tajms".

Putin je naveo da je Rusija spremna da se nakon glasanja vrati dijalogu, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da Moskva očekuje održavanje trilateralnog sastanka o rešavanju sukoba uz učešće SAD tokom oktobra.

Nastavak razgovora u istom formatu najavljivao je i šef kabineta ukrajinskog predsednika Kirilo Budanov, koji je takođe kao mogući period za sastanak naveo oktobar. Međutim, diplomatski proces je, prema rečima portparola Kremlja, dodatno otežan nakon što je američki predsednik Donald Tramp potpisao zakon kojim se predviđaju oštre sankcije Rusiji.

Peskov je ocenio da to "komplikuje napore" usmerene na pronalaženje rešenja i da trenutno nema preduslova za povratak na mirovni pregovarački put.

Trilateralni razgovori Rusije, Ukrajine i SAD o okončanju rata održani su tokom januara i februara 2026. godine, dva puta u Abu Dabiju i jednom u Ženevi.

I Ujedinjeni Arapski Emirati i Švajcarska su u međuvremenu izrazili spremnost da ponovo budu domaćini diplomatskih razgovora.

Sjedinjene Američke Države nastojale su da tokom jeseni obnove pregovore, a američki predsednik je početkom septembra u Moskvu i Kijev poslao svoje predstavnike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, međutim nije postignut značajniji napredak, preneo je "Fajnenšel tajms".

Kao jedna od glavnih prepreka navodi se pitanje teritorija. Prema tim navodima, Putin i dalje zahteva da Ukrajina preda Donbas, dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacuje taj uslov.

Izvori Blumberga naveli su i da Putin nije pokazao spremnost da ublaži stavove, već da je odlučio da pojača napade na ukrajinsku energetsku i toplotnu infrastrukturu kako bi izvršio dodatni pritisak na Kijev.

(Tanjug)

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