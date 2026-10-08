NERVOZNI ŠOŠKIĆ: Besneo i nije dao Malom da kaze javno dokaze o korupciji (VIDEO)
ŠOŠKIĆ je više puta reagovao i upadao mu u reč, dok je Mali insistirao da mu se dozvoli da završi.
- Da odgovorim gospodinu Šoškiću o korupciji, šta i kako. Imali ste 10 minuta svi zajedno. Da li ste vi, gospodine Šoškiću, kada ste postali predsednik Saveta guvernera Narodne banke, da li ste u isto vreme bili i direktor u firmi koja se zove "Centar za investicije i finansije"?- upitao je Mali.
Šoškić je više puta reagovao i upadao mu u reč, dok je Mali insistirao da mu se dozvoli da završi.
- Evo gospodine Šoškiću da vidite. Dakle, u martu 2009. godine Dejan Šoškić postaje predsednik saveta guvernera Narodne banke. U isto vreme, je Dejan Šoškić direktor privatne firme "Centar za investicije i finansije". Godinu dana nakon što je postao predsednik Saveta guvernera. Samo hoću da dokažem da je Dejan Šoškić primer korupcije. Veoma mi je važno. Pomenuo je korupciju. Dok je bio predsednik saveta guvernera, u firmi "Centar za investicije i finansije" - apsolutno su precizni podaci! Tek u julu mesecu 2009. prestao je da bude direktor, presednik Saveta guvernera je postao u martu. Četiri meseca je obavljao dve funkcije.
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