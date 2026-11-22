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Ubedljiva igra crno-belih protiv pretposlednjeplasiranog tima Serije A.
Fudbaleri Juventusa pobedili su danas na svom terenu Veneciju rezultatom 4:0 (0:0) u utakmici 12. kola Serije A.
"Stara dama" je povela u 53. minutu pogotkom Nika Voltemadea u 53. minutu, a Teun Kopmajners je šest minuta kasnije duplirao prednost Juventusa.
Huan Kabal je u 65. minutu pogodio za 3:0, a konačan rezultat postavio je Randal Kolo Muani iz penala u 71. minutu.
Srpski golman Filip Stanković branio je za Veneciju.
Bjanko-neri se nalaze na šestom mestu na tabeli Serije A sa 21 bodom, dok je Venecija na pretposlednjoj, 19. poziciji sa šest.
U sledećem kolu, Juventus će gostovati Komu, a Venecija će dočekati Bolonju.
SERIJA A – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
Parma - Roma 1:5 (0:1)
Napoli - Torino 1:0 (0:0)
/Mektomini 73/
Nedelja
Juventus - Venecija 4:0 (0:0)
/Voltemade 53, Kopmejners 59, Kabal 65, Kolo Muani 71pen/
Bolonja - Udineze 15.00
Sasuolo - Đenova 15.00
Milan - Frozinone 18.00
Atalanta - Inter 20.45
Ponedeljak
Monca - Fiorentina 20.45
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