Ubedljiva igra crno-belih protiv pretposlednjeplasiranog tima Serije A.

Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Fudbaleri Juventusa pobedili su danas na svom terenu Veneciju rezultatom 4:0 (0:0) u utakmici 12. kola Serije A.

"Stara dama" je povela u 53. minutu pogotkom Nika Voltemadea u 53. minutu, a Teun Kopmajners je šest minuta kasnije duplirao prednost Juventusa.

Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Huan Kabal je u 65. minutu pogodio za 3:0, a konačan rezultat postavio je Randal Kolo Muani iz penala u 71. minutu.

Srpski golman Filip Stanković branio je za Veneciju.

Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Bjanko-neri se nalaze na šestom mestu na tabeli Serije A sa 21 bodom, dok je Venecija na pretposlednjoj, 19. poziciji sa šest.

Fabio Ferrari/LaPresse via AP

U sledećem kolu, Juventus će gostovati Komu, a Venecija će dočekati Bolonju.

SERIJA A – 12. KOLO

Subota

Komo - Kaljari 2:0 (1:0)

/Ramon 24, Da Kunja 56/

Lacio - Leče 3:0 (1:0)

/Noslin 25, 68, Fratezi 90/

Parma - Roma 1:5 (0:1)



Napoli - Torino 1:0 (0:0)

/Mektomini 73/

Nedelja

Juventus - Venecija 4:0 (0:0)

/Voltemade 53, Kopmejners 59, Kabal 65, Kolo Muani 71pen/

Bolonja - Udineze 15.00

Sasuolo - Đenova 15.00

Milan - Frozinone 18.00

Atalanta - Inter 20.45

Ponedeljak

Monca - Fiorentina 20.45

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