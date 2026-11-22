Ostavio je neizbrisiv trag tokom karijere.

Cath Ivill/Pool via AP

Dudu Georgesku, jedan od najvećih napadača u istoriji rumunskog fudbala i dvostruki osvajač Zlatne kopačke Evrope, preminuo je u 76. godini u Kanadi. Nekadašnji reprezentativac Rumunije, koji drži rekord po broju golova u tamošnjem prvenstvu (252), pronađen je mrtav u iznajmljenom stanu u Torontu.

Vest o smrti legendarnog fudbalera potvrdio je pevač narodne muzike Georg Turda, njegov blizak prijatelj, prenosi rumunski „Gazeta Sporturilor“. On je tragičnu vest saznao od vlasnika stana u kojem je Georgesku živeo.

- Juče sam dobio poziv od bivšeg kolege iz Toronta, koji ima agenciju za nekretnine. Dudu je bio podstanar u jednom od njegovih stanova. Rekao mi je da su ga pronašli mrtvog – izjavio je Turda za Digi Sport.

Fudbalski savez Rumunije takođe se oprostio od nekadašnjeg napadača.

- Dudu Georgesku bio je jedna od najznačajnijih figura u istoriji rumunskog fudbala. I dalje drži apsolutni rekord sa 252 gola na 371 utakmici u najvišem rangu takmičenja – piše u saopštenju.

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Georgesku je karijeru započeo u Progresulu, a posle epizode u CSM Rešici 1973. godine prešao je u Dinamo iz Bukurešta. U dresu kluba iz prestonice proveo je deset godina, osvojio četiri titule prvaka Rumunije i jedan nacionalni kup.

Inače, četiri puta zaredom, od 1975. do 1978. godine, bio je najbolji strelac rumunskog prvenstva, posebno se izdvajaju dve Zlatne kopačke Evrope. Prvu je osvojio 1975. sa 33 postignuta pogotka, dok je dve sezone kasnije, 1977. godine, postigao čak 47 pogodaka i ponovo poneo prestižno priznanje.

Za reprezentaciju Rumunije upisao je 40 utakmica i 21 put tresao protivničke mreže, dok je u evropskim takmičenjima za Dinamo upisao 17 pogodaka na 23 meča.

Osim vrhunskih sportskih rezultata, slavni golgeter prolazio je i kroz izuzetno teške periode, koji su ubrzali njegovu odluku da napusti Rumuniju. Godine 2014, Georgesku je prinudno iseljen iz stana u kojem je živeo od 1976. godine, nekretnine koju je dobio posle osvajanja prve nagrade za najboljeg strelca Evrope.

https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/a-murit-dudu-georgescu-1001736.html