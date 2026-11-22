Ozbiljan udarac za PSŽ: Dezire Due završio sezonu
PSŽ dobio jako loše vesti.
Jedan od najboljih igrača "svetaca", Dezire Due povredio se protiv Nice (3:2). Odmah se videlo da je ona veoma ozbiljna, a to se obistinilo posle pregleda.
- Nakon što je doživeo povredu prednjih ukrštenih ligamenata desnog kolena tokom utakmice Lige 1 protiv Nice ove subote, Dezire Due će biti podvrgnut operaciji pre kraja meseca - piše u saopštenju šampiona Francuske.
Luis Enrike očigledno do kraja sezone neće moći da računa na sjajnoj krilnog napadača. Da stvar bude još gora, zbog iste povrede sezonu je završio i Hviča Kvaratskelija.
Nema dileme da će PSŽ već na zimu morati da izađe na tržište i potraži zamenu za pomenuti dvojac. Ipak, veliko je pitanje da li ko god da dođe može da pravi razliku, kao što to rade Francuz i Gruzin.
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