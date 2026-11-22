PSŽ dobio jako loše vesti.

FOTO: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Jedan od najboljih igrača "svetaca", Dezire Due povredio se protiv Nice (3:2). Odmah se videlo da je ona veoma ozbiljna, a to se obistinilo posle pregleda.

- Nakon što je doživeo povredu prednjih ukrštenih ligamenata desnog kolena tokom utakmice Lige 1 protiv Nice ove subote, Dezire Due će biti podvrgnut operaciji pre kraja meseca - piše u saopštenju šampiona Francuske.

Communiqué médical concernant Désiré Doué. ➡️ https://t.co/IQFSmjMvT1 @Aspetar https://t.co/EdvrjMnssX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2026

Luis Enrike očigledno do kraja sezone neće moći da računa na sjajnoj krilnog napadača. Da stvar bude još gora, zbog iste povrede sezonu je završio i Hviča Kvaratskelija.

Nema dileme da će PSŽ već na zimu morati da izađe na tržište i potraži zamenu za pomenuti dvojac. Ipak, veliko je pitanje da li ko god da dođe može da pravi razliku, kao što to rade Francuz i Gruzin.

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