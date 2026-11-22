CRVENA zvezda ubedljivo je savladala Cibonu u 9. kolu sa 115:88 (40:17, 23:31, 28:17, 24:23) i upisala sedmi vezani trijumf u ovom takmičenju.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Navijače crveno-belih može da raduje to što su se na teren vratili Čima Moneke i Džonatan Motli i to su uradili na sjajan način.

Nigerijac je propustio evroligaško duplo kolo. Izgleda da se uželeo košarke i protiv Zagrepčana je ostvario učinak od 24 poena.

Amerikanac je konačno, praktično prvi put od dolaska na Mali Kalemegdan pokazao šta može. I ukoliko uspe da nastavi sa ovakvim partijama, to bi mogla bude velika stvar za Zvezdu.

On je upisao dabl-dabl učinak od 21 poena i 14 skokova, dodao je po jednu asistenciju i ukradenu loptu, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 36.

Ova utakmica bila je rešena već posle 10 minuta. Domaćin je prvu četvrtinu dobio sa neverovatnih 40:17, a imao je samo četiri promašaja.

Gosti su se borili, uspeli su u jednom momentu tokom trećeg perioda da spuste na deset poena minusa, ali crveno-beli su odbili taj nalet i na kraju upisali veoma ubedljivu pobedu.

Sjajan meč odigrao je i Ognjen Dobrić. Srpski reprezentativac je duel završio sa 19 poena i samo jednim promašajem (3/3 za dva, 3/4 za tri, 4/4 slobodna bacanja).

Ekipu iz Beograda je do pobede predvodio Čima Moneke sa 24 poena, pratio ga je takođe pomenuti Džonatan Motli sa 21. Na drugoj strani najbolji je bio Lovro Mazalin sa 20, dok je Tre Mičel stao na 19.

Izabranici Ibona Navara su lideri grupe A u ABA ligi sa učinkom 7-1. Cibona je na osmom mestu sa 3-5.

Crvena zvezda za dva dana opet izlazi na parket, ali u Evroligi. U glavni grad Srbije u utorak dolazi Virtus. Meč počinje u 19 časova.

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