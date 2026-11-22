Kakav je majstor Uroš Miladinović: Čukina desetka uzela loptu na centru, pa u Mesijevom stilu matirala Radnički (VIDEO)
Fantastičan gol fudbalera tima sa Banovog brda.
Fudbaleri Radničkog 1923 i Čukaričkog igraju utakmicu 16. kola Superlige Srbije.
Duel na "Čika Dači" je veoma neizvestan, pošto je trenutni rezultat 1:1.
Prednost Kragujevčanima doneo je Mohamed Sise, Francuz je već u 14. minutu zatresao mrežu Beograđana.
Gosti se nisu predavali i uspeli su da stignu do izjednačenja samo 12 minuta kasnije, kada je viđen najlepši trenutak na meču, već verovatno i u celoj tekućoj rundi.
Loptu je na sredini terena oduzeo Uroš Miladinović i krenuo u solo prodor. Kao na "skijanju", prošao je kompletnu odbranu domaće ekipe i pored nemoćnog Muhameda Šahinovića, poslao loptu u mrežu.
Pogledajte Uroševu majstoriju, koja će sigurno konkurisati za najlepši gol 16. kola:
Pre ovog susreta, Radnički 1923 je peti sa 23 boda, dok je "Čuka" osma sa samo bodom manje.
Preporučujemo
Fudbal zavijen u crno! Umro dvostruki osvajač Zlatne kopačke!
22. 11. 2026. u 14:09
MESI ZGROZIO PLANETU: Svi pričaju o njegovom prljavom potezu! (VIDEO)
22. 11. 2026. u 10:39
ZVEZDA PRONAŠLA MOGUĆU ZAMENU ZA BUKARIJA: Rijera želi ovog fudbalera!
22. 11. 2026. u 12:21
HAOS U BEOGRADU: Sukob navijača Zvezde i Partizana na Banjici
22. 11. 2026. u 07:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
Orlovi napredovali! Velike vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića
Lepe vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića.
21. 11. 2026. u 18:33
Komentari (0)