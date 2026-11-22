Fantastičan gol fudbalera tima sa Banovog brda.

Foto: Printskrin/Instagram/Superliga Srbije

Fudbaleri Radničkog 1923 i Čukaričkog igraju utakmicu 16. kola Superlige Srbije.

Duel na "Čika Dači" je veoma neizvestan, pošto je trenutni rezultat 1:1.

Prednost Kragujevčanima doneo je Mohamed Sise, Francuz je već u 14. minutu zatresao mrežu Beograđana.

Gosti se nisu predavali i uspeli su da stignu do izjednačenja samo 12 minuta kasnije, kada je viđen najlepši trenutak na meču, već verovatno i u celoj tekućoj rundi.

Loptu je na sredini terena oduzeo Uroš Miladinović i krenuo u solo prodor. Kao na "skijanju", prošao je kompletnu odbranu domaće ekipe i pored nemoćnog Muhameda Šahinovića, poslao loptu u mrežu.

Pogledajte Uroševu majstoriju, koja će sigurno konkurisati za najlepši gol 16. kola:

Pre ovog susreta, Radnički 1923 je peti sa 23 boda, dok je "Čuka" osma sa samo bodom manje.

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