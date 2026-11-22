Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Dubai
Košarkaše Partizana u nedelju očekuje jedan od najvećih izazova u dosadašnjem delu sezone. Crno-beli će u derbiju devetog kola ABA lige ugostiti Dubai u Beogradskoj areni, a početak utakmice zakazan je za 19.30 časova.
Ovaj susret biće i svojevrsna uvertira za novi duel istih rivala u Evroligi, koji će biti odigran u sredu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Partizan u regionalnom takmičenju ima jedan poraz, koji je pretrpeo u prethodnom kolu od Zadra. Dubai, s druge strane, još ne zna za neuspeh u ABA ligi, a dobre rezultate beleži i na evropskoj sceni. Zbog toga crno-bele očekuje izuzetno težak zadatak.
Posebno će biti zanimljivo videti kako će trener Partizana Đoan Penjaroja rasporediti minutažu i snagu svojih igrača uoči važnog evroligaškog gostovanja.
Ostaje da se vidi da li će crno-beli nastupiti u najjačem sastavu, pogotovo imajući u vidu probleme sa povredama zbog kojih trener ne može da računa na sve igrače.
Derbi Partizana i Dubaija počinje u nedelju u 19.30 časova, a direktan prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1.
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