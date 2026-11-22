Košarkaši San Antonio sparsa nastavili su sjajnu seriju rezultata, pošto su na domaćem terenu ubedljivo savladali Nju Orleans pelikanse sa 114:91 (32:29, 29:16, 28:21, 25:25). Veče je obeležio Viktor Vembanjama, koji je odigrao fantastičnu utakmicu i upisao čak 50 poena, 19 skokova, pet blokada i četiri ukradene lopte.

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Gosti su pružili otpor samo tokom prve četvrtine, koju su završili sa minimalnim zaostatkom od tri poena (29:32). Međutim, u nastavku je usledila potpuna dominacija domaćeg tima.

Sparsi su drugu deonicu rešili u svoju korist sa 29:16, pa su na poluvreme otišli sa ubedljivih 61:45. Vembanjama je već do odlaska na odmor postigao 32 poena i bio nerešiva enigma za odbranu Nju Orleansa.

Ni posle pauze nije bilo promene odnosa snaga. San Antonio je nastavio da uvećava prednost, dobio i treću četvrtinu sa 28:21 i u poslednjih 12 minuta ušao sa velikih 23 poena viška (89:66).

Francuski centar je do granice od 50 poena stigao na šest minuta i 29 sekundi pre kraja, kada je pogodio trojku za vođstvo Sparsa od 108:82. Ubrzo potom napustio je igru, a njegovi saigrači su bez problema priveli meč kraju.

Vembanjamin učinak bio je impresivan i po još jednom parametru. Već u prvom poluvremenu stigao je do najmanje 30 poena, 10 skokova, tri blokade i tri ukradene lopte, što nikome drugom nije pošlo za rukom ove sezone.

Odličnu podršku imao je u Stefonu Kaslu, koji je meč završio sa 19 poena, šest asistencija i tri skoka. San Antonio je pogodio 19 trojki iz 56 pokušaja, dok je Pelikanse ograničio na svega osam uspešnih šuteva iza linije 7,24 metra.

U poraženom timu najbolji je bio Džeremaja Firs sa 29 poena, pet skokova i četiri asistencije, dok je Džordan Pul dodao 25 poena.

Nju Orleans je nastupio bez Zajona Vilijamsona, Treja Marfija i Benedikta Maturina, koji su van tima zbog povreda. San Antonio nije mogao da računa na Dilana Harpera, koji je propustio drugi uzastopni meč zbog problema sa kukom.

Sparsima je ovo bila 14. pobeda u sezoni, uz tri poraza, a u poslednjih 15 utakmica ostvarili su čak 14 trijumfa. Sa druge strane, Pelikansi su upisali treći uzastopni neuspeh i sada imaju skor od pet pobeda i 12 poraza.

San Antonio će u narednom kolu gostovati Sakramento kingsima, dok Nju Orleans očekuje duel sa Finiks sansima.

NBA – rezultati:

- Njujork – Portland 97:96

- Dalas – LA klipers 110:100

- Minesota – Memfis 104:95

- San Antonio – Nju Orleans 114:91

- Boston – Sakramento 96:97