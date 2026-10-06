Spektakl za BMF pojas predvodi poslednji UFC ivent u 2026. godini
Edi Alvarez nema dilemu, duel Čarlsa Oliveire i Dijega Lopesa jedan je od onih mečeva koji u potpunosti opravdavaju postojanje BMF titule.
Bivši UFC i Belator šampion u lakoj kategoriji posebno je pohvalio ovaj okršaj, koji će predvoditi poslednji UFC pay-per-view događaj u 2026. godini. Oliveira i Lopes sastaju se 12. decembra u Las Vegasu, a BMF pojas biće na liniji.
Prema Alvarezovom mišljenju, ljubitelji MMA-a mogu da očekuju borbu koja će ponuditi gotovo sve – od vrhunskog stand-upa do kvalitetne borbe u parteru.
- Pakao, da. To je tornado i vulkan. Kakva borba. Voleo bih da je gledam kao glavnu borbu večeri. Definitivno je dostojna BMF titule - rekao je Alvarez za MMA Junkie.
Oliveira je do BMF pojasa stigao u martu, kada je jednoglasnom odlukom savladao Maksa Holoveja na UFC 326. Za Brazilca će ovo biti prva odbrana titule, a preko puta njega biće Lopes, nekadašnji izazivač za UFC titulu u perolakoj kategoriji.
Alvarez je posebno izdvojio činjenicu da obojica poseduju izuzetno kvalitetan džiju-džicu, zbog čega smatra da bi meč mogao da bude atraktivan bez obzira na to gde se odvija akcija.
- Njihov džiju-džicu je neverovatan, tako da bi bilo sjajno gledati ih i na zemlji. Isto važi i za borbu u stojci. Mislim da će ovo biti kompletna MMA borba. Otići će tamo gde god poželimo - dodao je bivši UFC šampion.
Statistika dodatno pokazuje zašto se od ovog duela očekuje spektakl. Oliveira je do sada ostvario 37 pobeda, od kojih čak 32 prekidom, dok Lopes ima 28 trijumfa i 24 završnice.
Za Oliveiru će ovo biti prvi nastup nakon pobede nad Holovejom u martu. Lopes, s druge strane, prvi put u UFC karijeri prelazi u laku kategoriju. Brazilac je poslednji put nastupio u junu, kada je na UFC Freedom 250 nokautirao Stiva Garsiju u drugoj rundi.
Sve to obećava meč u kojem bi BMF pojas mogao da dobije upravo ono što predstavlja – borbu dvojice izuzetno opasnih i svestranih boraca koji su spremni da razmene udarce, ali i da pokažu šta mogu u parteru.
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