Pedi Pibmlet bez dlake na jeziku: "Kako je on sledeći za titulu? Boriću se sa bilo kim, ne odbijam borbe"

Pedi Pimblet nema nameru da bira protivnike koje mu UFC ponudi, ali očigledno nije zadovoljan načinom na koji je Arman Carukjan došao u poziciju da se bori za šampionski pojas.

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Britanski borac je posebno istakao pobedu Carukjana nad Maurisijom Rufijem, ostvarenu ranije ovog meseca. Rufi je u taj meč ušao kao sedmoplasirani borac lake kategorije, dok je Pimblet nedavno savladao petoplasiranog Benoa Sent-Deniza.

Upravo zbog toga, Pimblet smatra da nije jasno zbog čega se Carukjan nalazi ispred njega u borbi za naredni napad na titulu.

- Upravo sam pobedio petoplasiranog. Od UFC 300, on više od dve godine nije pobedio nikoga ko je bio bolje rangiran od mog protivnika. A nekako je on sada sledeći za titulu? - rekao je Pimblet, prenosi Bloody Elbow.

Ipak, Britanac je naglasio da ga situacija neće sprečiti da prihvati sledeći izazov. Kako kaže, neće odbiti nijednog borca kog mu UFC ponudi.

- Boriću se protiv bilo koga čije ime mi stave na ugovor. Nikada ne odbijam borbe - poručio je Pimblet za BJ Penn.com.

Tom prilikom je bez mnogo razmišljanja naveo i nekoliko potencijalnih protivnika.

- Ako mi ponude Armana, boriću se protiv njega. Ako mi ponude Iliju, boriću se protiv njega. Ako bude Čarls [Oliveira], ako bude Džastin, boriću se sa bilo kim. Nije me briga - rekao je Pimblet.

Situacija na vrhu lake kategorije trenutno je posebno zanimljiva. Džastin Gejči drži šampionski pojas, a kao jedan od mogućih narednih izazivača pominju se upravo Carukjan, ali i šampion perolake kategorije Ilija Topuria.

Pimblet je u prethodnom periodu već imao nekoliko verbalnih okršaja sa Topurijom, a u jednom od poslednjih obraćanja osvrnuo se i na njegove optužbe vezane za navodno manipulisanje rukavicama u slučaju Gejčija.

U ovom trenutku UFC još nije zvanično potvrdio ko će biti Pimbletov naredni protivnik, niti je poznato kada bi momak iz Liverpula trebalo ponovo da uđe u oktagon.