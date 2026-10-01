LIGA NACIJA: Neki novi Portugal, može i bez Ronalda!

Fudbalska reprezentacija Portugala pobedila je večeras u Kopenhagenu selekciju Danske rezultatom 4:2 u meču trećeg kola A4 Lige nacija.

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP

Golove za Portugal, koji je igrao bez Kristijana Ronalda, postigli su Žoao Kanselo u 13, Gonsalo Ramos u 25, Vitinja u 67. i Žoao Feliks u 87. minutu.

Strelci za Dansku bili su Mikel Damsgard u 23. i Rasmus Hojlund u 53. minutu.

Fudbaleri Velsa su u Kardifu savladali Norvešku sa 2:1 u drugoj utakmici trećeg kola grupe A4 LN.

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP

Golove za Vels su dali Danijel Džejms u 38. i Neko Vilijams u 48. minutu. Jedini strelac za Norvešku bio je Oskar Bob u 11. minutu.

Prvo mesto na tabeli grupe A4 LN drži Portugal sa devet bodova, dok su Norveška, Danska i Vels osvojili po tri.

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