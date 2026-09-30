SRBIJA OSTALA BEZ JOŠ JEDNOG ADUTA! Glavobolja za selektora Paunovića

"Orlovi" će biti znatno oslabljeni u naredne dve utakmice.

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Ređaju se loše vesti za selektora Veljka Paunovića! Posle Strahinje Pavlovića, otpao je još jedan od glavnih aduta fudbalske reprezentacije Srbije za predstojeće duele sa Nemačkom u Minhenu (četvrtak, 20.45) i Holandijom u Ajndhovenu (nedelja, 20.45), u okviru A Divizije Lige nacija.

Defanzivac Milana ima problema sa mišićem, a sada je utvrđeno da na teren neće moći ni Sergej Milinković Savić, prenosi Sort klub. Visoki vezista je protiv "lala" u Beogradu dobio jak udarac, zbog čega je zamenjen već na poluvremenu.

Odradio je detaljne lekarske preglede, kojima je potvrđeno da mora da miruje, tako da definitivno neće moći da pomogne saigračima. Iskusni as će se vratiti u svoj klub Al Hilal, gde će nastaviti sa terapijama i procesom oporavka.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

S druge strane, Pavlović će se naći u avionu za Minhen, ali jako su male šanse da ga vidimo na terenu protiv "pancera". Realnije je da odmori, pa da bude spreman za novi okršaj sa ekipom Ćavija Ernandeza..

Inače, Paunović je još ranije odlučio da na put ne vodi Lazara Nikolića i Jovana Miloševića, a mladoj selekciji Srbije je vratio Stefana Bukinca. S druge strane, dobio je Ognjena Mimovića, dok je naknadni poziv uručen četvrtom golmanu Draganu Rosiću iz Vojvodine.

Podsetimo, "orlovi" su sa dva poraza otvorili novi ciklus u Ligi nacija, pošto su na "Marakani" poraženi od Grčke (1:2) i Holandije (1:2).