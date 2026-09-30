Košarka

Rival Srbije povukao ključan potez! I to pred mečeve protiv Orlova!

С.С.

30. 09. 2026. u 12:35

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Dobro poznato ime ponovo preuzima nacionalni tim.

Ривал Србије повукао кључан потез! И то пред мечеве против Орлова!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaški savez Litvanije imenovao je danas Dainijusa Adomaitisa za novog selektora muške seniorske reprezentacije.

Adomaitis će je prethodno vodio reprezentaciju ove baltičke države u periodu od 2016. do 2019. godine.

On će na klupi Litvanije zameniti Rimasa Kurtinaitisa, koji je podneo ostavku ranije ovog meseca, zbog slabih igara u kvalifikacijama. Tome je kumovao ubedljiv poraz na gostovanju Turskoj od 28 razlike (66:94). 

Litvanski trener je tokom karijere radio između ostalog u Ritasu i Hapoelu iz Jerusalima.

Košarkaši Litvanije dočekaće 26. novembra Srbiju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a zatim će tri dana kasnije gostovati Bosni i Hercegovini. U poslednjem kvalifikacionom kolu, 1. marta naredne 2027. godine, dolaze Alimpijevićevim "orlovima" na noge.

Turska je vodeća u grupi J sa 8-0, Srbija ima 6-2, Italija 5-3, Litvanija 4-4, BiH 3-5, Island 3-5.

Standings provided by Sofascore

Na završni turnir Mundobasketa 2027. godine plasiraće se tri prvoplasirane reprezentacije.

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