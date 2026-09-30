Rival Srbije povukao ključan potez! I to pred mečeve protiv Orlova!
Dobro poznato ime ponovo preuzima nacionalni tim.
Košarkaški savez Litvanije imenovao je danas Dainijusa Adomaitisa za novog selektora muške seniorske reprezentacije.
Adomaitis će je prethodno vodio reprezentaciju ove baltičke države u periodu od 2016. do 2019. godine.
On će na klupi Litvanije zameniti Rimasa Kurtinaitisa, koji je podneo ostavku ranije ovog meseca, zbog slabih igara u kvalifikacijama. Tome je kumovao ubedljiv poraz na gostovanju Turskoj od 28 razlike (66:94).
Litvanski trener je tokom karijere radio između ostalog u Ritasu i Hapoelu iz Jerusalima.
Košarkaši Litvanije dočekaće 26. novembra Srbiju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a zatim će tri dana kasnije gostovati Bosni i Hercegovini. U poslednjem kvalifikacionom kolu, 1. marta naredne 2027. godine, dolaze Alimpijevićevim "orlovima" na noge.
Turska je vodeća u grupi J sa 8-0, Srbija ima 6-2, Italija 5-3, Litvanija 4-4, BiH 3-5, Island 3-5.
Na završni turnir Mundobasketa 2027. godine plasiraće se tri prvoplasirane reprezentacije.
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