"Srbija puna talenata, a na dnu": Italijani udarili u bolnu tačku srpskog fudbala

Italijanski portal "Kalčomerkato" bavio se krizom u srpskoj reprezentaciji.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srpska fudbalska reprezentacija puna je talenata, to uopšte nije sporno, ali iza sebe imamo godine za zaborav, a upravo se time bavio italijanski portal "Kalčomerkato".

Talenat nekada nije dovoljan, čak i kada, nesporno, imate ga mnogo. To je svakako slučaj sa reprezentacijom Srbije.

Izbacila je reprezentacija Srbije brojne talente. Dušan Tadića, Dušana Vlahovića, Aleksandra Stankovića, Luku Jovića, braću Milinković-Savić, Nikolu Milenkovića, Andriju Pavlovića... Mogli bismo do sutra da pišemo o talentima koji nosedres Srbije, to su igrači koji su u klubovima ostavili veliki trag.

Ipak, reprezentacija na čijem je čelu Veljko Paunović još uvek nema taj mentalitet, prolazi kroz teške trenutke u istoriji. O tome koliko stvari treba menjati najbolje govori da Srbija nije otišla na Svetsko prvenstvo na kome su igrala Zelenortska ostrva, Kurasao… Nikada veći broj reprezentacija nije nastupao, ali opet za nas tamo nije bilo mesta.

Samo jedna pobeda u 2026. godini.

- Maksimalno iskorišćavanje talenta je uvek izazov. Kada rezultati izostanu, pritisak i kritike se povećavaju. Ako su rezultati negativni, situacija postaje eksponencijalno gora. Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su pokazale. Srbija dobija utakmice protiv manjih timova, ali kada je ulog visok, oni se raspadaju. Poraz u obe utakmice protiv Engleske bio je predvidljiv, mada ne u toj meri (0:5 kod kuće, 2:0 na Vembliju), ali su međusobni dueli sa Albanijom koja je potom imala meto u plej-ofu bolni. Bilo je 0:0 u Albaniji i 0:1 u Leskovcu. Ova dva kiksa bila su jako skupa - Navodi portal, pa nastavlja:

- Razočarenja moraju da ostave iza sebe i da otpočnu novi ciklus, ali prvi su koraci katastrofalni. Podaci iz 2026. godine su baš nemilosrdni. Samo jedna pobeda, tesno protiv Saudijske Arabije, a potom pet poraza ove godine. Protiv Španije (3:0), Zelenortskih ostrva (3:0), Meksika 5:1, a potom protiv Holandije i Grčke u Ligi nacija kod kuće 1:2 u oba duela.

Od odbrane do napada, šta ne funkcioniše?

Pet poraza, šest utakmica i na njima pet postignutih i 16 primljenih golova. Brojke pokazuju kako su problemi raspoređeni po celom terenu. Objašnjavaju se očiglednim teškoćama da se sprovede smena generacija.

- Najmanje gori u odbrani. Tu postoji solidna osnova za nadogranju sa igračima poput Pavlovića, Erakovića, Terzića, Simića i Nedeljkovića. Uz pomoć veterana Kostića i perspektivnih alternativa poput Mimovića. Sve to ispred pouzdanog golmana Vanje Milinkovića - Savića, a tu je i golman Intera Filip Stanković - Navodi se u tekstu.

Dosta je teže pronaći naslednike Aleksandra Mitrovića.

- Najteže je pronaći napadače. Nakon godina oslanjanja na Mitrovića, koji je trenutno povređen. Tu je i nada da će proraditi Vlahović koji je trenutno van rotacije. Srbija ostaje zavisna od kvaliteta veznog reda u vidu 37-godišnjeg Dušana Tadića, kao i bljesku veterana Andrije Živkovića i Luke Jovića. Ne uspevaju da pronađu zvezdu koja može konstantno da sija na njihovom novom putu. Dejan Joveljić, Nikola Štulić, Jovan Milošević... bilo je mnogo pokušaja, i još uvek ih ima mnogo. Polažu se nade u mladog Mihajla Cvetkovića, igrača Anderlehta rođenog 2007. godine, koji je postigao već četiri gola za svoj tim.

- Naravno, i vezni red, koji se oslanja na ono što se pre deset godina smatralo zlatnom generacijom Sergej Milinković-Savić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović... Igrači koji više ne obećavaju, već veterani koji sada mora da predvode tranziciju ka novoj generaciji. Ta tranzicija Aleksandra Stankovića vidi kao jednu od velikih nada za blisku budćnost, uprkos tome što Dejanov sin trenutno ima manje nego zvezdanu igru i retko je korišćen u rotaciji Intera, takođe je u dresu Srbije bio neubedljiv. Tu je i Lazar Samardžić koji najviše razočarava, kako u klubu, tako i u reprezentaciji, do te mere da nova generacija već kreće da ga prati. Andrija Maksimović, Vasilije Kostov talenti su koji su osvojili pola Evrope, od Intera, Milana, Arsenala, Barselone... Nada u domovini je da će Kostov biti dragulj oko koga mogu da grade reprezentaciju. Srbija je i dalje puna talenata, ali uspeh dolazi iz rezultata - naveli su na portalu.

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