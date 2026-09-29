Košarka

"Svestan sam da svi žele istant rezultate, ali..." DŽered Batler posle poraza od Hapoela

Filip Milošević

29. 09. 2026. u 23:34

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Džered Batler nakon novog poraza Zvezde.

Свестан сам да сви желе истант резултате, али... Џеред Батлер после пораза од Хапоела

Fotro: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva savladali su Crvenu zvezdu sa 81:80 u drugom kolu Evrolige, a Džered Batler nakon utakmice govorio je o problemima sa kojima se crveno-beli suočavaju na početku sezone.

Američki bek smatra da je rano izvlačiti velike zaključke.

To je odlično pitanje. Iskreno, ne znam. Stvarno ne znam, ali poraz je poraz. I prosto osećam da ponovo pokušavamo da pohvatamo konce. Uigravamo se. Svestan sam da svi žele „instant” rešenja, svi žele instant rezultate, ali kada imate novog trenera, nove igrače, za to je jednostavno potrebno vreme i znate, to je prosto proces kroz koji sada prolazimo, tako da, da.

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