Doktorska partija Vildoze, pa priznanje: Nemam pojma koliko sam lopti ukrao

Argentinac blistao u pobedi crno-belih nad Parizom (92:79)

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Košarkaši Partizana upisali su i drugi trijumf u Evroligi, pa sa maksimalnim učinkom 2-0 zauzimaju visoko drugo mesto na tabeli!

Sjajnu partiju pružila je ekipa Đoana Penjaroje u francuskoj prestonici, pogotovo u drugom poluvremenu. Uspeli su Beograđani da preokrenu rezultat, steknu dvocifrenu prednost i zadrže je do samog kraja.

Čovek odluke, bez dileme, bio je fenomenalni Luka Vildoza. Motivisan, borben u odbrani i koncentrisan u napadu. Imao je Argentinac čak šest ukradenih lopti, uz 16 poena i dve asistencije, za indeks korisnosti 21.

- Nemam ideju koliko sam lopti ukrao. Čuo sam u svlačionici, ali nisam znao pre toga. Nismo igrali na početku kako treba, uspostavili smo kasnije kontrolu i ritam. Posebno je Karlik bio dobar. Srećan sam zbog pobede, igrali smo timski, pokazali karakter i bićemo još bolji - poručio je Vildoza.

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