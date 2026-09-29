Doktorska partija Vildoze, pa priznanje: Nemam pojma koliko sam lopti ukrao
Argentinac blistao u pobedi crno-belih nad Parizom (92:79)
Košarkaši Partizana upisali su i drugi trijumf u Evroligi, pa sa maksimalnim učinkom 2-0 zauzimaju visoko drugo mesto na tabeli!
Sjajnu partiju pružila je ekipa Đoana Penjaroje u francuskoj prestonici, pogotovo u drugom poluvremenu. Uspeli su Beograđani da preokrenu rezultat, steknu dvocifrenu prednost i zadrže je do samog kraja.
Čovek odluke, bez dileme, bio je fenomenalni Luka Vildoza. Motivisan, borben u odbrani i koncentrisan u napadu. Imao je Argentinac čak šest ukradenih lopti, uz 16 poena i dve asistencije, za indeks korisnosti 21.
- Nemam ideju koliko sam lopti ukrao. Čuo sam u svlačionici, ali nisam znao pre toga. Nismo igrali na početku kako treba, uspostavili smo kasnije kontrolu i ritam. Posebno je Karlik bio dobar. Srećan sam zbog pobede, igrali smo timski, pokazali karakter i bićemo još bolji - poručio je Vildoza.
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