Košarka

Doktorska partija Vildoze, pa priznanje: Nemam pojma koliko sam lopti ukrao

М. З.

29. 09. 2026. u 23:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Argentinac blistao u pobedi crno-belih nad Parizom (92:79)

Докторска партија Вилдозе, па признање: Немам појма колико сам лопти украо

STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Partizana upisali su i drugi trijumf u Evroligi, pa sa maksimalnim učinkom 2-0 zauzimaju visoko drugo mesto na tabeli!

Sjajnu partiju pružila je ekipa Đoana Penjaroje u francuskoj prestonici, pogotovo u drugom poluvremenu. Uspeli su Beograđani da preokrenu rezultat, steknu dvocifrenu prednost i zadrže je do samog kraja.

Čovek odluke, bez dileme, bio je fenomenalni Luka Vildoza. Motivisan, borben u odbrani i koncentrisan u napadu. Imao je Argentinac čak šest ukradenih lopti, uz 16 poena i dve asistencije, za indeks korisnosti 21.

- Nemam ideju koliko sam lopti ukrao. Čuo sam u svlačionici, ali nisam znao pre toga. Nismo igrali na početku kako treba, uspostavili smo kasnije kontrolu i ritam. Posebno je Karlik bio dobar. Srećan sam zbog pobede, igrali smo timski, pokazali karakter i bićemo još bolji - poručio je Vildoza.

Standings provided by Sofascore

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OZONSKI OMOTAČ SE OPORAVLJA: Globalna akcija koja je promenila budućnost planete

OZONSKI OMOTAČ SE OPORAVLjA: Globalna akcija koja je promenila budućnost planete