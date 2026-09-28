Fudbal

Paunović naknadno pozvao novog igrača Srbije za mečeve sa Nemačkom i Holandijom

М.М.

28. 09. 2026. u 17:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Izmena u poslednji čas

Пауновић накнадно позвао новог играча Србије за мечеве са Немачком и Холандијом

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, odlučio je da pojača konkurenciju na golu pred predstojeće duele u Ligi nacija, pa je naknadan poziv u nacionalni tim dobio čuvar mreže novosadske Vojvodine, Dragan Rosić.

Iskusni 29-godišnji golman već je ranije bio deo najbolje selekcije naše zemlje, a ekipi će se priključiti pred izuzetno zahtevna gostovanja u ovom prozoru – Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Ajndhovenu.

Prema planu priprema, reprezentacija Srbije u sredu, 30. oktobra, odradiće trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, nakon čega je za 15 časova zakazan let za Minhen.

Duel sa reprezentacijom Nemačke na programu je dan kasnije na velelepnoj „Alijanc Areni“ sa početkom u 20 časova i 45 minuta, nakon čega „orlove“ očekuje put u Ajndhoven i susret sa selekcijom Holandije.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 1

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - Odrastao sam uz nju

OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - "Odrastao sam uz nju"