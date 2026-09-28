Paunović naknadno pozvao novog igrača Srbije za mečeve sa Nemačkom i Holandijom
Izmena u poslednji čas
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, odlučio je da pojača konkurenciju na golu pred predstojeće duele u Ligi nacija, pa je naknadan poziv u nacionalni tim dobio čuvar mreže novosadske Vojvodine, Dragan Rosić.
Iskusni 29-godišnji golman već je ranije bio deo najbolje selekcije naše zemlje, a ekipi će se priključiti pred izuzetno zahtevna gostovanja u ovom prozoru – Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Ajndhovenu.
Prema planu priprema, reprezentacija Srbije u sredu, 30. oktobra, odradiće trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, nakon čega je za 15 časova zakazan let za Minhen.
Duel sa reprezentacijom Nemačke na programu je dan kasnije na velelepnoj „Alijanc Areni“ sa početkom u 20 časova i 45 minuta, nakon čega „orlove“ očekuje put u Ajndhoven i susret sa selekcijom Holandije.
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