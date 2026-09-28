Košarka

Evo šta je rekao centar Partizana Kevarijus Hejs pred meč sa Parizom u Evroligi

Filip Milošević

28. 09. 2026. u 15:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Novi centar crno-belih, Kevarijus Hejs, oglasio se pred drugu utakmicu Evrolige između Pariza i Partizana koji je na programu u utorak od 20.45 časova.

Ево шта је рекао центар Партизана Кеваријус Хејс пред меч са Паризом у Евролиги

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

- Imali smo nekoliko grešaka i bitno je da smo sezonu počeli pozitivno i nadamo se da ćemo moći što duže u sezoni da izgledamo dobro, da ispravimo naše greške i da idemo dalje.

Saradnja sa Karlikom, kakva je?

- On je sjajan tip, odlično diktira tempo i pronalazi me tamo gde želim da budem pronađem, tako da saradnja izgleda dobro.

Ključ za Pariz.

- Pariz igra brzu košarku, gledano iz mog iskustva, ključ je zadržati fokus i pritisak i vraćati se u odbranu na vreme.

Slede vam dve utakmice u tri dana.

 - Najbolje je da to sredimo što pre. Bitno je da budemo zajedno kao tim, da se uigravamo i navikavamo jedni na druge.

Da li može da ponovi meč protiv Milana u Parizu?

- Nisam radio ništa posebno. Hvatao lobove, igrao odbranu. Radio sam samo svoj deo posla. Uspeo sam da sačuvam reket i mislim da ću tako moći svako veče - zaključio je Hejs.

Partizan će u duplom kolu Evrolige gostovati u utorak Parizu a zatim u petak Bajernu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ANA I RALE SU POTPISALI PSIHOPATSKI UGOVOR: Boki 13 otkrio šok detalje - Kakva je to ljubav? Znam i kako se tale!

"ANA I RALE SU POTPISALI PSIHOPATSKI UGOVOR": Boki 13 otkrio šok detalje - "Kakva je to ljubav? Znam i kako se tale!"