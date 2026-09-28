Evo šta je rekao centar Partizana Kevarijus Hejs pred meč sa Parizom u Evroligi
Novi centar crno-belih, Kevarijus Hejs, oglasio se pred drugu utakmicu Evrolige između Pariza i Partizana koji je na programu u utorak od 20.45 časova.
- Imali smo nekoliko grešaka i bitno je da smo sezonu počeli pozitivno i nadamo se da ćemo moći što duže u sezoni da izgledamo dobro, da ispravimo naše greške i da idemo dalje.
Saradnja sa Karlikom, kakva je?
- On je sjajan tip, odlično diktira tempo i pronalazi me tamo gde želim da budem pronađem, tako da saradnja izgleda dobro.
Ključ za Pariz.
- Pariz igra brzu košarku, gledano iz mog iskustva, ključ je zadržati fokus i pritisak i vraćati se u odbranu na vreme.
Slede vam dve utakmice u tri dana.
- Najbolje je da to sredimo što pre. Bitno je da budemo zajedno kao tim, da se uigravamo i navikavamo jedni na druge.
Da li može da ponovi meč protiv Milana u Parizu?
- Nisam radio ništa posebno. Hvatao lobove, igrao odbranu. Radio sam samo svoj deo posla. Uspeo sam da sačuvam reket i mislim da ću tako moći svako veče - zaključio je Hejs.
Partizan će u duplom kolu Evrolige gostovati u utorak Parizu a zatim u petak Bajernu.
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