Evo šta je rekao centar Partizana Kevarijus Hejs pred meč sa Parizom u Evroligi

Novi centar crno-belih, Kevarijus Hejs, oglasio se pred drugu utakmicu Evrolige između Pariza i Partizana koji je na programu u utorak od 20.45 časova.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

- Imali smo nekoliko grešaka i bitno je da smo sezonu počeli pozitivno i nadamo se da ćemo moći što duže u sezoni da izgledamo dobro, da ispravimo naše greške i da idemo dalje.

Saradnja sa Karlikom, kakva je?

- On je sjajan tip, odlično diktira tempo i pronalazi me tamo gde želim da budem pronađem, tako da saradnja izgleda dobro.

Ključ za Pariz.

- Pariz igra brzu košarku, gledano iz mog iskustva, ključ je zadržati fokus i pritisak i vraćati se u odbranu na vreme.

Slede vam dve utakmice u tri dana.

- Najbolje je da to sredimo što pre. Bitno je da budemo zajedno kao tim, da se uigravamo i navikavamo jedni na druge.

Da li može da ponovi meč protiv Milana u Parizu?

- Nisam radio ništa posebno. Hvatao lobove, igrao odbranu. Radio sam samo svoj deo posla. Uspeo sam da sačuvam reket i mislim da ću tako moći svako veče - zaključio je Hejs.

Partizan će u duplom kolu Evrolige gostovati u utorak Parizu a zatim u petak Bajernu.