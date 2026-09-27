Partizan definitivno vraća miljenika navijača: Igra već protiv Pariza?
Čini se da je posao dogovoren.
Povreda Dereka Vilisa primorala je Partizan da reaguje, a crno-beli su rešenje pronašli u igraču koji je već trenirao sa ekipom.
Bandža Si trebalo bi da potpiše kratkoročni ugovor sa klubom iz Humske, a prema informacijama portaka "Basketball sphere", registracija francuskog krila očekuje se u ponedeljak.
Si je od početka priprema bio uz tim Đoana Penjaroje i prošao kompletan pripremni period. Igrao je i na zatvorenim utakmicama protiv Zenita i Hapoela iz Tel Aviva, ali u početku nije bilo naznaka da će dobiti ugovor. Situacija se promenila nakon Vilisove povrede na premijeri Evrolige, u pobedi nad Olimpijom iz Milana.
Krilni centar mora da pauzira oko mesec dana, dok su van stroja i Džefri Lovernj zbog problema sa listom i Vanja Marinković posle operacije Ahilove tetive. Partizan je zato morao da pronađe dodatnu opciju pred duplo kolo Evrolige.
Partizan na poziciji četiri može da računa još na Nikolu Tanaskovića. Tu je na papiru i Džabari Parker, ali na najskuplje pojačanje u istoriji kluba stručni štab ne računa, a ni on sam nije voljan da ponovo zaigra u crno-belom dresu. Amerikanac ima ugovor do kraja ove sezone.
Si je već poznato lice u Humskoj, pošto je crno-beli dres nosio 2018. godine. Zanimljivo je i da je pre dve godine nastupao upravo za Paris, narednog protivnika Partizana. Ukoliko bude registrovan na vreme, mogao bi da debituje već u utorak protiv svog bivšeg kluba.
Posle Pariza Partizan očekuje gostovanje Bajernu u Minhenu, a zatim i početak ABA lige.
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