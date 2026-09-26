DRAMA U OHRIDU: Srbija ispustila pobedu protiv Crne Gore u poslednjim sekundama
Šteta!
Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Crne Gore 20:19 (13:10) u poslednjem kolu turnira „Trofej Makedonije“, iako je dva minuta pre kraja imala prednost 19:18.
Crnogorke su u samoj završnici uspele da preokrenu rezultat, a Mela Mehmedović pogodila je uz zvuk sirene za pobedu svoje ekipe.
Imao je naš rival prednost 13:10 na poluvremenu, pa su to povisili na 18:11, a onda je usledio čudesan povratak i preokret ekipe Suzane Lazović. Vezale su naše devojke osam poena, povele, ali su na kraju ipak poklekle.
Milosavljević je bila najefikasnija u srpskom timu sa šest golova, dok su Otašević i Radević postigle po tri. Simić je svih osam odbrana upisala u drugom poluvremenu. Kod Crne Gore su se izdvojile Vukčević sa sedam i Savić sa pet pogodaka.
Podmlađeni sastav Srbije tako je turnir završio bez pobede, nakon poraza od Hrvatske 28:15 i Severne Makedonije 29:21. Srbija je tako ostala bez trijumfa na turniru.
SRBIJA: Simić (7 odbrana, sedmerac), Ranković 2, Bulatović, Stanković 2, Nedeljković, Kojić, Milosavljević 6, Vasić, Grujičić, Vujnović, Radović 3, Šarac, Knežević 1, Mančić 1, Radević, Otašević 3 (1), Ignjatović 1.
CRNA GORA: Marsenić 2, Dragnić, Ceklić, Mitrović, Vukčević 7 (3), Marković, Marsenić, Novović, Rešetar, Savić 5, Ivanović, Babović, Brnović 1, Bulatović, Ramusović 1 (1), Kadović 1 (1), Mehmedović.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UŽAS ZA PARTIZAN! Vilis se ozbiljnije povredio, evo koliko će biti odsutan
26. 09. 2026. u 17:17 >> 17:22
Posle povrede protiv Armanija: Oglasio se Derek Vilis i sve objasnio!
26. 09. 2026. u 15:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)