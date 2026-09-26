DRAMA U OHRIDU: Srbija ispustila pobedu protiv Crne Gore u poslednjim sekundama

Šteta!

FOTO: SRS

Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Crne Gore 20:19 (13:10) u poslednjem kolu turnira „Trofej Makedonije“, iako je dva minuta pre kraja imala prednost 19:18.

Crnogorke su u samoj završnici uspele da preokrenu rezultat, a Mela Mehmedović pogodila je uz zvuk sirene za pobedu svoje ekipe.

Imao je naš rival prednost 13:10 na poluvremenu, pa su to povisili na 18:11, a onda je usledio čudesan povratak i preokret ekipe Suzane Lazović. Vezale su naše devojke osam poena, povele, ali su na kraju ipak poklekle.

Milosavljević je bila najefikasnija u srpskom timu sa šest golova, dok su Otašević i Radević postigle po tri. Simić je svih osam odbrana upisala u drugom poluvremenu. Kod Crne Gore su se izdvojile Vukčević sa sedam i Savić sa pet pogodaka.

Podmlađeni sastav Srbije tako je turnir završio bez pobede, nakon poraza od Hrvatske 28:15 i Severne Makedonije 29:21. Srbija je tako ostala bez trijumfa na turniru.

SRBIJA: Simić (7 odbrana, sedmerac), Ranković 2, Bulatović, Stanković 2, Nedeljković, Kojić, Milosavljević 6, Vasić, Grujičić, Vujnović, Radović 3, Šarac, Knežević 1, Mančić 1, Radević, Otašević 3 (1), Ignjatović 1.

CRNA GORA: Marsenić 2, Dragnić, Ceklić, Mitrović, Vukčević 7 (3), Marković, Marsenić, Novović, Rešetar, Savić 5, Ivanović, Babović, Brnović 1, Bulatović, Ramusović 1 (1), Kadović 1 (1), Mehmedović.