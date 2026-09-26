Potraga je gotova! Partizan našao zamenu za Vilisa, vraća se miljenik Grobara!

Crno-beli ekspresno odlučili da reaguju.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaš Partizana Derek Vilis povredio se posle samo tri minuta utakmice protiv Armanija, u prvom kolu Evrolige.

Svega 180 sekundi proveo je nekadašnji as Pariza na parketu Beogradske arene, te je morao da izađe zbog povrede! Ispostavilo se da je ona teže prirode, zbog čega su se danas oglasili iz Humske i objavili da duža pauza čeka Vilisa.

Bio je to signal da uprava Partizana krene u potragu za njegovim naslednikom, kako trener Đoan Penjaroja ne bi imao glavobolje uoči važnih gostovanja Parizu i minhenskom Bajernu.

Prema saznanjima "PBG Njuz", stranice dobro informisane kada je reč o KK Partizan, crno-beli su voljni da vrate u svoje redove Bandža Sija.

On je prošao kompletan pripremni period i već duže vreme trenira sa timom, pa se posle povrede Amerikanca, nameće ideja o njegovom angažovanju uz kratkoročan ugovor.

Kao iskusan igrač koji odlično poznaje ekipu, zahteve trenera i sistem rada, mogao bi bez ikakvog uklapanja da uskoči i donese doprinos već u predstojećem duplom kolu.

Situacija nije idealna, ali bi Francuz mogao da pruži prekopotrebnu stabilnost, posluži kao prelazno rešenje do angažovanja drugih pojačanja iz SAD i pojača poziciju koja je deficitarna već duže vreme.

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