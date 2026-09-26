Potraga je gotova! Partizan našao zamenu za Vilisa, vraća se miljenik Grobara!
Crno-beli ekspresno odlučili da reaguju.
Košarkaš Partizana Derek Vilis povredio se posle samo tri minuta utakmice protiv Armanija, u prvom kolu Evrolige.
Svega 180 sekundi proveo je nekadašnji as Pariza na parketu Beogradske arene, te je morao da izađe zbog povrede! Ispostavilo se da je ona teže prirode, zbog čega su se danas oglasili iz Humske i objavili da duža pauza čeka Vilisa.
Bio je to signal da uprava Partizana krene u potragu za njegovim naslednikom, kako trener Đoan Penjaroja ne bi imao glavobolje uoči važnih gostovanja Parizu i minhenskom Bajernu.
Prema saznanjima "PBG Njuz", stranice dobro informisane kada je reč o KK Partizan, crno-beli su voljni da vrate u svoje redove Bandža Sija.
On je prošao kompletan pripremni period i već duže vreme trenira sa timom, pa se posle povrede Amerikanca, nameće ideja o njegovom angažovanju uz kratkoročan ugovor.
Kao iskusan igrač koji odlično poznaje ekipu, zahteve trenera i sistem rada, mogao bi bez ikakvog uklapanja da uskoči i donese doprinos već u predstojećem duplom kolu.
Situacija nije idealna, ali bi Francuz mogao da pruži prekopotrebnu stabilnost, posluži kao prelazno rešenje do angažovanja drugih pojačanja iz SAD i pojača poziciju koja je deficitarna već duže vreme.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Paunović otkrio: Ovo je velika briga pred meč Srbija - Holandija
26. 09. 2026. u 14:35
DIGLA SE VELIKA FRKA! Salah napustio reprezentaciju, ovo ga je totalno razbesnelo!
26. 09. 2026. u 17:27
UŽAS ZA PARTIZAN! Vilis se ozbiljnije povredio, evo koliko će biti odsutan
26. 09. 2026. u 17:17 >> 17:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)