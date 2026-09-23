Totenhem dotakao dno, a igrač im među najboljima u ligi!
Totenhem iza sebe ima sezonu za zaborav, a ni nova im nije na najbolji način počela.
Prošle sezone Totenhem se borio za opstanak, a ovu je počeo kao fenjeraš u Premijer ligi. Uz dva data gola i osam primljenih, te ukupno dva poena na tabeli, ne deluje da će narednu dočekati u elitnoj diviziji osim ako se stvari ne promene brzo.
Ipak, nije sve tako crno. Ironično, doduše jeste. Poslednjeplasirani tim Premijer lige ima jednog od najboljih defanzivaca.
Prema podacima portala "Sofa skor" Jan Paul van Heke je drugi najbolji defanzivac Engleske. Odigrao je svih 450 minuta na terenu, a pored odlične odbrane sjajan je i u distribuciji lopte.
Pored vrhunske odbrane, takođe je u porazu od Aston Vile postigao gol. Uz rejting 7,8 po pomenutom portalu. Uspešno je kompletirao 104 od 108 dodavanja, uz dva blokirana šuta i pet izbačenih lopti koje su pretile golu.
Holanđanin je bio kritičan zbog početka sezone svog tima.
- Zamišljali smo da će bii drugačije. Način na koji igramo i kako primamo golove, neprihvatljivo je. Gubimo energiju, nešto definitivno nije u redu. Rekao je Van Heke.
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