Partizan održao sednicu Upravnog odbora - Tema je bio i status Saše Ilića

Crno-beli smanjili dugovanja, a na dvenom redu našli su se i predstojeći izbori u FSS.

FOTO: FK Partizan

Upravni odbor FK Partizan održao je danas redovnu sednicu na kojoj su razmatrane najvažnije sportske, finansijske i infrastrukturne teme, kao i aktivnosti u narednom periodu.

Predstavljen je izveštaj sportskog sektora o aktuelnoj situaciji u prvom timu, rezultatima u dosadašnjem delu sezone i planu rada do zimskog prelaznog roka, uz jasnu ocenu da rezultati u domaćem prvenstvu nisu na nivou ambicija i očekivanja i da je u narednom periodu neophodan jasan rezultatski pomak.

"Upravni odbor pružio je jedinstvenu i bezrezervnu podršku šefu stručnog štaba Saši Iliću i njegovim saradnicima za nastavak rada, uz puno poverenje da ekipa u narednom periodu mora da ostvari potrebnu stabilizaciju i značajno popravi rezultate", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Saša Ilić dobio podršku uprave

Posebna pažnja posvećena je predstojećem septembarskom monitoringu, za koji Partizan uspešno realizuje sve neophodne aktivnosti.

"U okviru obaveza obuhvaćenih aktuelnim ciklusom UEFA monitoringa, dospeli dug iz prethodnog perioda prema bivšim igračima, trenerima i sportskim radnicima iznosio je ukupno 3.678.240 evra, od čega je klub do sada izmirio 1.548.550 evra, dok su aktivnosti na sporazumnom rešavanju preostalih obaveza u toku. UO je upoznat i sa aktuelnom finansijskom situacijom. Ukupan dug iznosi 32 miliona evra, pri čemu se najveći deo, odnosno gotovo dve trećine ukupnog iznosa, odnosi na poreske obaveze, tačnije na dug državi. Približno osam miliona evra čine obaveze prema ostalim poveriocima. Istovremeno, klub po osnovu transfera realizovanih u minulom prelaznom roku ima potraživanja u iznosu od 9,3 miliona evra", otkrili su crno-beli.

FOTO: FK Partizan Sednica Upravnog odbora FK Partizan

Iz Humske navode da je posebno značajan rezultat ostvaren u saniranju nasleđenih obaveza prema bivšim igračima, trenerima i sportskim radnicima.

"U oktobru 2024. godine, u trenutku dolaska aktuelne uprave, dug prema ovoj kategoriji poverilaca iznosio je 13.111.000 evra, dok je danas sveden na 2.788.819 evra bruto, odnosno 1.622.336 evra neto. Od toga, 1.000.000 evra predstavlja preostalu obavezu prema bivšem kapitenu Bibarsu Nathu. Značajno su smanjene i nasleđene obaveze prema drugim klubovima: sa 7.250.628 evra, koliko su iznosile u trenutku dolaska aktuelne uprave, na današnjih 1.895.106 evra. Najveći deo tog iznosa, 1.450.000 evra, odnosi se na preostalu obavezu prema Torinu za transfer Dembe Seka, čija je otplata raspoređena na naredne četiri godine", objasnili su iz Partizana.

FOTO: FK Partizan Danko Lazović

Na sednici je ocenjeno da brojke najbolje pokazuju razmere napretka ostvarenog u finansijskoj konsolidaciji, uprkos izuzetno teškom zatečenom stanju, brojnim pritiscima, osporavanjima i čestom nerazumevanju procesa kroz koji klub prolazi.

"Članovi UO upoznati su i sa napretkom infrastrukturnih radova u SC "Zemunelo". Posebno zadovoljstvo iskazano je završetkom novog fudbalskog terena sa natkrivenom tribinom, koji će biti otvoren u nedelju, 27. septembra, prijateljskom utakmicom između Partizana i Rodine iz Moskve. Tom prilikom javnost će imati priliku da se neposredno upozna sa rezultatima dosadašnjih ulaganja i radova na unapređenju sportske infrastrukture", poručili su čelnici "parnog valjka".

FOTO: FK Partizan Radosav Petrović

Na kraju su se na dnevnom redu našli i predstojeći izbori u Fudbalskom savezu Srbije, a klub je zauzeo jasan stav da neće biti pasivni posmatrač procesa koji će odrediti budući pravac srpskog fudbala.

"Partizan u ovom trenutku nije adekvatno zastupljen u organima FSS i takvo stanje za nas nije prihvatljivo. U više navrata javno smo ukazivali da najavljene reforme srpskog fudbala moraju biti praćene konkretnim promenama u načinu rada i odlučivanja, kao i obezbeđivanjem jednakih i fer uslova za sve timove. Klub će aktivno učestvovati u tom procesu i insistirati na odgovarajućoj institucionalnoj zastupljenosti i ulozi koja pripada FK Partizan u skladu sa njegovim značajem, tradicijom i odgovornošću koju ima prema srpskom fudbalu", zaključuje se u saopštenju crno-belih.