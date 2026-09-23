UBRZO! Sledi govor Vučića: Cela Srbija čeka govor svog predsednika na Generalnoj skupštini UN
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas u na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Obraćanje predsednika očekuje se za manje od 30 minuta.
Podsetimo, uoči govora roditelji predsednika Anđelko i Angelina Vučić komentarisali su činjenicu da njihov sin, Aleksandar Vučić večeras govori u srcu UN.
- Kada biste večeras, Angelina, mogli da mu kažete nešto ne kao predsedniku, već kao sinu, šta bi to bilo - pitala je novinarka Olivera Miletović majku predsednika Vučića.
- Sine, bori se i izbori se za našu Srbiju. Da uvek živimo u miru jer samo u miru možemo sve - poručila je Angelina Vučić.
Zatim je na isto pitanje odgovorio Anđelko Vučić.
- Dragi sine, sa nestrpljenjem očekujemo da te vidimo i da čujemo tvoj govor u UN. To bi trebalo da bude kruna tvog ne kratkog mandata na funkciji predsednika i koji je ispunjen uspesima Srbije i od koga ima koristi većina državjana Srbije. Ti se i večeras boriš za našu dragu Srbiju i za sve građane naše Srbije - od severa, preko centralne Srbije, a posebno za Srbe na KiM. Večeras su mnogi u svojim kućama i domovima da bi čuliu tvoj govor i to ne samo u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, kao i svi Srbi koji žive širom sveta. Stoga želim da ostaviš utisak svoga učinka, koji nije mali, pa ti želim puno sreće - naglasio je on.
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