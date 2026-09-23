Fudbal

ORI SE "RATKO MLADIĆ, RATKO MLADIĆ": Delije i Šumari zajedno skandiraju generalu (VIDEO)

Olja Mrkić

23. 09. 2026. u 17:03

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General Ratko Mladić ujedinio je i "delije" i "grobare" pa onda i ne čudi preformans koji su zajedno izveli navijači Crvene zvezde i FK Balkana.

ОРИ СЕ РАТКО МЛАДИЋ, РАТКО МЛАДИЋ: Делије и Шумари заједно скандирају генералу (ВИДЕО)

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Fudbalski klub Balkan iz Mirijeva danas slavi veliki jubilej – 100 godina postojanja, a vek kluba obeležen je velikim fudbalskim spektaklom na stadionu u Rableovoj ulici.

Slavlje "šumara" uveličala je Crvena zvezda sa brojnim svojim legendama, a sa lepo popunjenih tribina u jednom trenutku čulo se ajedničko skandiranje imena nedavno preminulog komandanta.

"Ratko Mladić, Ratko Mladić... grmelo je sa tribina stadiona u Rableovoj ulici.

General Ratko Mladić sahranjen je sedmog septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz pesmu "Tamo daleko" i počasnu paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije.

Poslednjem ispraćaju generala prisustvovalo je prema zvaničnim pocenama oko 150 000 ljudi.

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