ORI SE "RATKO MLADIĆ, RATKO MLADIĆ": Delije i Šumari zajedno skandiraju generalu (VIDEO)
General Ratko Mladić ujedinio je i "delije" i "grobare" pa onda i ne čudi preformans koji su zajedno izveli navijači Crvene zvezde i FK Balkana.
Fudbalski klub Balkan iz Mirijeva danas slavi veliki jubilej – 100 godina postojanja, a vek kluba obeležen je velikim fudbalskim spektaklom na stadionu u Rableovoj ulici.
Slavlje "šumara" uveličala je Crvena zvezda sa brojnim svojim legendama, a sa lepo popunjenih tribina u jednom trenutku čulo se ajedničko skandiranje imena nedavno preminulog komandanta.
"Ratko Mladić, Ratko Mladić... grmelo je sa tribina stadiona u Rableovoj ulici.
General Ratko Mladić sahranjen je sedmog septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz pesmu "Tamo daleko" i počasnu paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije.
Poslednjem ispraćaju generala prisustvovalo je prema zvaničnim pocenama oko 150 000 ljudi.
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