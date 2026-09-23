Politika

UOČI GOVORA U UN Vučić: Srdačni susreti sa predsednicima Kenije, Slovačke i Mozambika

В.Н.

23. 09. 2026. u 23:05

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PRED izlazak na govornicu Generalne skupštine UN-a u Njujorku, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Kenije Vilijamom Rutom, predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem i predsednikom Republike Mozambik Danijelom Čapom

УОЧИ ГОВОРА У УН Вучић: Срдачни сусрети са председницима Кеније, Словачке и Мозамбика

Printskrin

- Kratki i srdačni susreti sa predsednikom Republike Kenije Vilijamom Rutom, predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem i predsednikom Republike Mozambik Danijelom Čapom pre obraćanja na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 

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