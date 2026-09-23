UHAPŠEN BIVŠI GRADONAČELNIK SMEDEREVA: Dolijao funkcioner DS-a
U SMEDEREVU je uhapšen bivši gradonačelnik tog grada Predrag Umičević. Uhapšeni je bio gradonačelnik tog grada za vreme Demokratske stranke, a prema našim saznanjima nakon saslušanja određen mu je pritvor od 30 dana.
On je osumnjičen za nedozvoljeno unošenje, prerađivanje i skladištenje opasnih materija.
Prema našim saznanjima, naplaćivao je i skladištenje koja je završavala na sumnjivom tržištu i poljoprivrednom zemljištu.
Uhapšen je zbog sumnje da je na svojoj parceli u selu Vodanj kod Smedereva, nepropisno ukopao više stotina tona opasnog otpada.
- On je saslušan i tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora od 30 dana zbog mogućeg uticaja na svedoke, ali se sud o tome još nije izjasnio - navodi naš izvor upućen u istragu.
Njemu se na teret stavlja krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.
U toku je istraga, a očekuje se da se MUP i Tužilaštvo oglase zvaničnim informacijama.
Predrag Umičević je, ispred Demokratske stranke, izabran za gradonačelnik Smedereva 2008. godine i tu funkciju je obavljao do 2012. godine.
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