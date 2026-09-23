Hapšenja i istraga

UHAPŠEN BIVŠI GRADONAČELNIK SMEDEREVA: Dolijao funkcioner DS-a

В. Н.

23. 09. 2026. u 13:05

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U SMEDEREVU je uhapšen bivši gradonačelnik tog grada Predrag Umičević. Uhapšeni je bio gradonačelnik tog grada za vreme Demokratske stranke, a prema našim saznanjima nakon saslušanja određen mu je pritvor od 30 dana.

УХАПШЕН БИВШИ ГРАДОНАЧЕЛНИК СМЕДЕРЕВА: Долијао функционер ДС-а

Printskrin

On je osumnjičen za nedozvoljeno unošenje, prerađivanje i skladištenje opasnih materija.

Prema našim saznanjima, naplaćivao je i skladištenje koja je završavala na sumnjivom tržištu i poljoprivrednom zemljištu.

Uhapšen je zbog sumnje da je na svojoj parceli u selu Vodanj kod Smedereva, nepropisno ukopao više stotina tona opasnog otpada.

- On je saslušan i tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora od 30 dana zbog mogućeg uticaja na svedoke, ali se sud o tome još nije izjasnio - navodi naš izvor upućen u istragu.

Njemu se na teret stavlja krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.  

U toku je istraga, a očekuje se da se MUP i Tužilaštvo oglase zvaničnim informacijama.


Predrag Umičević je, ispred Demokratske stranke, izabran za gradonačelnik Smedereva 2008. godine i tu funkciju je obavljao do 2012. godine.

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