Fudbal

Srpski bokseri obezbedili četiri medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji

Olja Mrkić

23. 09. 2026. u 16:35

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Žetva medalja u Bugarskoj

Српски боксери обезбедили четири медаље на Европском првенству у Софији

FOTO: Srpski bokserski savez

Srpski bokseri Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić osigurali su najmanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji, dok je Milena Matović već osvojila bronzano odličje.

Matović je u polufinalu kategorije do 70 kilograma poražena od predstavnice Engleske Šantele Rid, pa je tako ostala na bronzanoj medalji koju je osigurala samim plasmanom u polufinale.

Sara Ćirković se plasirala u polufinale u kategoriji do 54 kilograma, pošto je u četvrtfinalu savladala reprezentativku Turske Buse Naz Čakiroglu rezultatom 3:2. Anastasija Kol iz Rusije biće protivnica Srpkinji u polufinalu. 

U kategoriji do 60 kilograma, Kristina Kuluhova je bila bolja od Ukrajinke Tatjane Dovhal i izborila plasman među četiri najbolje bokserke Evrope. Kuluhovu u polufinalu očekuje duel sa reprezentativkom takozvanog Kosova Donjetom Sadiku. 

Rastko Simić je izborio polufinale u kategoriji do 80 kilograma, pošto je u četvrtfinalu savladao predstavnika Bugarske Vilijama Čolova. Simića u polufinalu očekuje duel sa Ukrajincem Pavlom Iljuševim.

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo u Sofiji okupilo je više od 400 boksera i bokserki iz oko 40 evropskih federacija.

 

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