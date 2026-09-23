Srpski bokseri obezbedili četiri medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji
Žetva medalja u Bugarskoj
Srpski bokseri Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić osigurali su najmanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji, dok je Milena Matović već osvojila bronzano odličje.
Matović je u polufinalu kategorije do 70 kilograma poražena od predstavnice Engleske Šantele Rid, pa je tako ostala na bronzanoj medalji koju je osigurala samim plasmanom u polufinale.
Sara Ćirković se plasirala u polufinale u kategoriji do 54 kilograma, pošto je u četvrtfinalu savladala reprezentativku Turske Buse Naz Čakiroglu rezultatom 3:2. Anastasija Kol iz Rusije biće protivnica Srpkinji u polufinalu.
U kategoriji do 60 kilograma, Kristina Kuluhova je bila bolja od Ukrajinke Tatjane Dovhal i izborila plasman među četiri najbolje bokserke Evrope. Kuluhovu u polufinalu očekuje duel sa reprezentativkom takozvanog Kosova Donjetom Sadiku.
Rastko Simić je izborio polufinale u kategoriji do 80 kilograma, pošto je u četvrtfinalu savladao predstavnika Bugarske Vilijama Čolova. Simića u polufinalu očekuje duel sa Ukrajincem Pavlom Iljuševim.
Ovogodišnje Evropsko prvenstvo u Sofiji okupilo je više od 400 boksera i bokserki iz oko 40 evropskih federacija.
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