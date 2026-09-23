"Paunović je mnogo uticao na mene!" Tadić poslao jaku poruku nakon povratka u reprezentaciju

Dušan Tadić obratio se javnosti pred utakmicu Srbija - Grčka u Ligi nacija.

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Na konferenciji za medije pred utakmicu koja će u četvrtak biti odigrana na "Marakani", Tadić se osvrnuo na svoj povratak među "orlove"

- Veljko je mnogo uticao na mene da se vratim. Nije se možda neki krug zatvorio, ali kroz razgovore sam video koliko je posvećen i koliko ima strast i energije. Žao mi je što nismo ranije sarađivali, sada možemo. Probaćemo da učinimo najbolje za ekipu. Prepoznali smo da možemo da uradimo lepe stvari za Srbiju. Jedva čekam da napravimo nešto, da se stvori pozitivna, dobra energija. Onda i hemija sa navijačima. To je jako bitno. Da budemo veseli, nasmejani, a kada treba da budemo oštri - rekao je i dodao:

- Brzo je prošlo sve. Kao da sam bio na godišnjem odmoru pa se vratio. Kao da nisam nikada ni odlazio. Sve naši ljudi, uvek smo se lepo držali, bila je lepa atmosfera, ambijent. Bilo je dosta razgovora i ranije da se vratim. Tada nisam bio spreman da se vratim. Prepoznao sam strast i energiju, znanje. Želju da zajedno sarađujemo, da obradujemo naciju. Želimo da uživamo i napravimo dobre rezultate.

- Kada je neko posvećen i strastven kao Veljko. To ima veliki uticaj. Volim kada ljudi daju sve od sebe. Ljubav, Želja, kada se to spoji sa znanjem lepo je da se vidi. Sada kada se sve gleda kroz novac, moć, zaboravimo da je najbitnija ljubav i želja ka fudbalu, a to se vidi kod Paunovića. Od njega mogu da naučim dosta, ima lepa iskustva, lepo je na sastancima pričati sa njim, i uopšteno razgovarati o fudbalu. Dobra je stvar.

Smatra da je Srbiji potreban jedinstveni sistem od najmlađih do seniorskih selekcija...

- Mislim da ima dosta faktora, prvo mi pada na pamet taj način rada. Voleo sam u Ajaksu da gledam klince kako treniraju. Sećam se kada je Hata došao u prvi tim sa 16 godina. Odradio je dva treninga i spreman je da uđe u prvi tim. Bio je u sistemu i ne moramo da ga čekamo. Kod nas, drugačije se trenira u kadetima, pa u prvom timu i kada odigra 10 utakmica već ga prodaju. Treba da se napravi sistem rada po kome će mlađe selekcije raditi kao prvi tim. Široka je tema, ali to mi je prvo palo na pamet.

Dušan Tadić ovoga puta neće igrati sa Aleksandrom Mitrovićem.

- Biće neobično bez Mitrovića. Nedostajaće, ali imamo dobre špiceve. Nadam se da će se stvoriti dobra hemija. Tu smo da im serviramo i da igramo za napadače.

Ligu nacija vidi kao pripremu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

- Ja bih voleo da tako bude. Mislim da ove utakmice treba da iskoristimo kao pripreme za kvalifikacije. Želimo da se što bolje pripremimo za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Džaba da pobedimo, ako zakažemo kada je najbitnije. Treba da iskoristimo da se pripremimo što bolje. Kada dođe najbitnije da budemo spremni. Da ispunimo sve zahteve selektora.

Šta je selektor Veljko Paunović poručio srpskoj javnosti pogledajte ovde.

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