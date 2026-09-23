"ZAHVALAN SAM SVIMA KOJI POTVRĐUJU UČEŠĆE NA EKSPO 2027" Vučić: Radujem se što ćemo ugostiti veliki broj država koje su danas u ovoj sali
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govoreći na GO UN najavio je EKPO 2027.
Najavio je EKSPO 2027.
- Uvažene kolege, Vi koji znate Srbiju i naš region, a i vi koji ste manje upoznati s ovim delom sveta, želim da izrazim zahvalnost svima koji ste ukazali čast Srbiji potvrđivanjem učešća na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027, koja će sledeće godine biti održana u Beogradu pod temom „Play for Humanity: Sport and Music for All“. U Beogradu će se susresti kulture, nauka, sport, tehnologija, privreda i mladi ljudi iz svih krajeva sveta i radujem se što ćemo ugostiti veliki broj država koje su danas u ovoj sali - naveo je on.
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