Politika

"ZAHVALAN SAM SVIMA KOJI POTVRĐUJU UČEŠĆE NA EKSPO 2027" Vučić: Radujem se što ćemo ugostiti veliki broj država koje su danas u ovoj sali

В.Н.

23. 09. 2026. u 23:33

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govoreći na GO UN najavio je EKPO 2027.

ЗАХВАЛАН САМ СВИМА КОЈИ ПОТВРЂУЈУ УЧЕШЋЕ НА ЕКСПО 2027 Вучић: Радујем се што ћемо угостити велики број држава које су данас у овој сали

UN Photo

Najavio je EKSPO 2027.

- Uvažene kolege, Vi koji znate Srbiju i naš region, a i vi koji ste manje upoznati s ovim delom sveta, želim da izrazim zahvalnost svima koji ste ukazali čast Srbiji potvrđivanjem učešća na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027, koja će sledeće godine biti održana u Beogradu pod temom „Play for Humanity: Sport and Music for All“. U Beogradu će se susresti kulture, nauka, sport, tehnologija, privreda i mladi ljudi iz svih krajeva sveta i radujem se što ćemo ugostiti veliki broj država koje su danas u ovoj sali - naveo je on.

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