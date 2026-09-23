"RAZGOVOR SA LANDELOM JE BIO IZUZETAN" Vučić: Očekujem da uspostavimo kordinatora koji bi 4 puta godišnje radio na ubrzanju naših odnosa

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je razgovor sa Landelom bio izuzetan.

Foto: Printskrin

- Razgovor sa gospodinom Landelom sinoć bio izuzetan, veoma važan za Srbiju i očekujem da uspostavimo i kordinatora koji bi 4 puta godišnje zajedno sa američkim predstavnicima radio na ubrzavanju naših odnosa i razvoju strateškom partnerstva. Stvarno je razgovor bio odličan, sinoć sam nakratko video i Rubia, zahvalan za izjavu koju je dao. Mnogo tu ima različitih problema, ali polako ide na bolje - rekao je Vučić.