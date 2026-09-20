Poraz posle tri pobede: Bolno spuštanje na Zlatiboru!
Nakon tri ubedljive pobede, košarkaši Niša imali su najozbiljniju proveru u predsezoni i, ispostavilo se, bolno su spušteni na zemlju.
Zlatibor je demonstrirao vrhunsku košarku kojoj Nišlije nisu uspele da pariraju na adekvatan način, što je rezultitalo porazom od 33 poena razlike i upitnicima koje bi valjalo rešiti u preostale dve sedmice do početka lige.
Niš je odlično počeo. Odlična odbrana, dobro organizovani napadi, pravovremeni pasovi – sve to je donosilo i rezultat. Kumović je bio raspoložen za igru, njegovim poenima posle lucidnog dodavanja Stefanovića Niš je poveo 14:7. No, tada kreće i Zlatibor. Očvrsnula je odbrana domaćina, ofanzivni skok donosio im je veliku prednost, Joksimović je hvatao sve lopte i poentirao. Šampion KLS očas je uhvatio priključak i serijom 14:2 preokrenuo na 21:16. Tada je Petrović doneo Nišlijama preko potrebnu energiju u odbrani, upravo njegovom trojkom Niš je izjednačio, ali je Kulundžić neposredno pre završetka prvog kvartala doneo Zlatiboru vođstvo na prvom mini odmoru – 23:21.
U drugoj četvrtini Zlatibor je potpuno dominirao. Pritisak na lopti terao je Nišlije na greške, napad je izgubio na tečnosti, stvarali su domaći košarkaši sebi lake prilike za poene iz tranzicije. Posle dve vezane trojke Protića, na koje se nadovezao i Smiljanić Zlatibor je otišao na 32:23, potom je bilo i velikih 17 poena viška – 46:29. Ipak, u finišu poluvremena, gosti su se konsolidovali, Lugić je našao par dobrih rešenja, ali nedovoljno za nešto bolje od 48:35 na poluvremenu.
Ni u nastavku Niš nije uspevao da se vrati igri iz većeg dela prve četvrtine. Zlatibor je imao i čvrstinu i brzinu kojoj Nišlije nisu uspevali da pariraju i to se odražavalo i na semaforu.
Samo povremeno je Josićev tim uspevao da reši kvalitet sa kojim se susreo, Stevanović je realizovao par lepih napada, Todorović tu i tamo uspevao da ispivotira poziciju za poene iz reketa, ali je sa druge strane Lakić uhvatio ritam i punio je iz svih pozicija. Na momente je Zlatibor demonstrirao vrlo atraktivnu košarku, poentirao iz takozvanih „alejupova“, na kraju treće deonice bilo je 77:56.
Tim iz Čajetine nije spuštao gas, Amerikanac Slaj je imao svoj „šou“, za kratko vreme napunio je koš Nišlija, koje su bile malo i demoralisane snagom rivala, pa su u nekim momentima odustajali od toga da faulom zaustavljaju nalete domaćina. Na kraju baš visokih 102:69 za Zlatibor.
Poslednju proveru pred početak prvenstva Niš će imati narednog vikenda, kada će ugostiti Radnički iz Kragujevca.
ZLATIBOR – NIŠ 102:69 (23:21, 25:14, 29:21, 25:13)
Čajetina, 20. septembra. Sportska dvorana „Čajetina“. Gledalaca: 30. Sudije: Stefanović (Kraljevo), Milojević (Kruševac), Manojlović (Užice).
ZLATIBOR: Lejsi 9, Protić 9, Slaj 23, Kulundžić 9, Karapetrović 2, Matović 3, Lakić 9, Savić 11, Smiljanić 3, Joksimović 9, Hanter-Vajt 15, Čorbić. Trener: Strajin Nedović.
NIŠ: Đonlić 2, Đorđević, Stevanović 11, Kumović 12, Marjanović, Lugić 14, Petrović 3, Drašković 2, Todorović 12, Filipović 2, ILić 4, Stefanović 4, Surlić 3. Trener: Milan Josić.
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