Zvezda se pohvalila: Klub objavio koliko sezonskih karata je prodato za novu sezonu
SVE je spremno za početak nove košarkaške sezone. Crvena zvezda je objavila koliko je sezonskih karata prodala.
Iz kluba sa Malog Kalemegdana su istakli da je prodato 11.649 sezonskih karata. To je jasan pokazatelj šta navijači misle o timu koji trenira Ibon Navaro.
Očekuje se da će crveno-beli imati veliku podršku sa tribina i da će "Beogradska arena" stalno biti puna.
- Klub još jednom želi da se zahvali Zvezdašima na ogromnom poverenju koje je iskazano i kroz konačnu brojku prodatih karata – 11.649! - piše na Instagram nalogu KK Crvena zvezda.
Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u sezoni 2026/27 igra u četvrtak od 20 časova protiv Žalgirisa u Beogradu na startu Evrolige.
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