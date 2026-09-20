Zvezda se pohvalila: Klub objavio koliko sezonskih karata je prodato za novu sezonu

SVE je spremno za početak nove košarkaške sezone. Crvena zvezda je objavila koliko je sezonskih karata prodala.

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Iz kluba sa Malog Kalemegdana su istakli da je prodato 11.649 sezonskih karata. To je jasan pokazatelj šta navijači misle o timu koji trenira Ibon Navaro.

Očekuje se da će crveno-beli imati veliku podršku sa tribina i da će "Beogradska arena" stalno biti puna.

- Klub još jednom želi da se zahvali Zvezdašima na ogromnom poverenju koje je iskazano i kroz konačnu brojku prodatih karata – 11.649! - piše na Instagram nalogu KK Crvena zvezda.

Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u sezoni 2026/27 igra u četvrtak od 20 časova protiv Žalgirisa u Beogradu na startu Evrolige.

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