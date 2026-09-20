SARA ĆIRKOVIĆ UBEDLJIVA U OSMINI FINALA: Srpkinja na pobedu od medalje!
Najveća uzdanica reprezentacije Srbije na seniorskom Evropskom prvenstvu u boksu u Sofiji, višestruka osvajačica svetskih i evropskih medalja Sara Ćirković, plasirala se u četvrtfinale kategorije do 54 kilograma.
Ćirkovićeva je u osmini finala boksovala protiv Ukrajinke Ine Statkevič, protiv koje je pružila sigurnu i dominantnu partiju i ostvarila ubedljivu pobedu. Srpska reprezentativka tako je napravila još jedan važan korak ka borbi za odličje na šampionatu Evrope.
U četvrtfinalu Saru očekuje duel protiv pobednice meča između Buse Naz Čakiroglu (Turska) i Zejnab Rahimove (Azerbejdžan).
Četvrtfinalni meč ima poseban značaj, jer pobeda donosi plasman u polufinale i samim tim osiguranu medalju na Evropskom prvenstvu.
Ćirkovićeva će tako imati priliku da nastavi niz velikih rezultata na međunarodnoj sceni i još jednom potvrdi mesto među najboljim bokserkama Evrope i sveta u svojoj kategoriji.
Svi u taboru reprezentacije Srbije sa velikim očekivanjima dočekuju naredni nastup naše šampionke u Sofiji.
Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati 11 takmičara - petorica boksera i šest bokserki - koji su spremni da kroz brobu u ringu pokažu kvalitet i snagu domaćeg boksa.
Srpsku ekspediciju u ženskoj konkurenciji, predvodi selektor Mirko Ždralo, uz trenere Pedra Granadu Ransela i Alena Bičenova.
Boje Srbije braniće: Nikolina Džida do 51kg, Sara Ćirković do 54kg, Jelena Zekić do 57kg, Kristina Kuluhova do 60kg, Anastasija Lukajić do 65kg i Milena Matović do 70kg.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Kakva vest za naš tenis! Srbija ima šampionku Evrope!
20. 09. 2026. u 13:17
Detonacija u srpskom fudbalu! Vladimir Jugović postaje član FSS!
20. 09. 2026. u 13:50
Udario u avion! Bosanski fudbaler teško povređen u Minhenu
20. 09. 2026. u 08:19
Ovečkin na udaru Amerikanaca zbog Putina: Traže da mu zabrane igranje u NHL-u!
20. 09. 2026. u 07:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)