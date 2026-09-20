SARA ĆIRKOVIĆ UBEDLJIVA U OSMINI FINALA: Srpkinja na pobedu od medalje!

Najveća uzdanica reprezentacije Srbije na seniorskom Evropskom prvenstvu u boksu u Sofiji, višestruka osvajačica svetskih i evropskih medalja Sara Ćirković, plasirala se u četvrtfinale kategorije do 54 kilograma.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ćirkovićeva je u osmini finala boksovala protiv Ukrajinke Ine Statkevič, protiv koje je pružila sigurnu i dominantnu partiju i ostvarila ubedljivu pobedu. Srpska reprezentativka tako je napravila još jedan važan korak ka borbi za odličje na šampionatu Evrope.

U četvrtfinalu Saru očekuje duel protiv pobednice meča između Buse Naz Čakiroglu (Turska) i Zejnab Rahimove (Azerbejdžan).

Četvrtfinalni meč ima poseban značaj, jer pobeda donosi plasman u polufinale i samim tim osiguranu medalju na Evropskom prvenstvu.

Foto: BSS

Ćirkovićeva će tako imati priliku da nastavi niz velikih rezultata na međunarodnoj sceni i još jednom potvrdi mesto među najboljim bokserkama Evrope i sveta u svojoj kategoriji.

Svi u taboru reprezentacije Srbije sa velikim očekivanjima dočekuju naredni nastup naše šampionke u Sofiji.

Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati 11 takmičara - petorica boksera i šest bokserki - koji su spremni da kroz brobu u ringu pokažu kvalitet i snagu domaćeg boksa.

Srpsku ekspediciju u ženskoj konkurenciji, predvodi selektor Mirko Ždralo, uz trenere Pedra Granadu Ransela i Alena Bičenova.

Boje Srbije braniće: Nikolina Džida do 51kg, Sara Ćirković do 54kg, Jelena Zekić do 57kg, Kristina Kuluhova do 60kg, Anastasija Lukajić do 65kg i Milena Matović do 70kg.

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