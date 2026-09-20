"On je lud": Kevin Panter o povratku Lesora u Partizan
Košarkaši Partizana pobedili su Burg na kraju priprema u Grčkoj na turniru Pavlos Janakopulos i tako osvojili treće mesto, a bivši košarkaš crno-belih Kevin Panter dao je svoj sud o crno-belima.
Matijas Lesor je u subotu govorio da bi se rado vratio u Partizan, a Amerikanac sa srpskim pasošem govorio je o tome..
- Matijas je lud! Volim ga, zaista ga volim. Još uvek ne znam. Trenutno sam ovde i ne bih želeo da pričam o tome. Ovde sam u Barseloni i želim da poštujem mesto na kome se nalazim. Ali kažem, Matijas je sjajan - rekao je Panter za "Mocart sport" i dodao:
- Sa Matijasom se čujem stalno. Sa Željkom Obradovićem sam se čuo pre nekoliko meseci. Svi imamo zaista sjajan, izuzetno dobar odnos i siguran sam da ćemo se uskoro videti na terenu.
Rekao je da mu prija uloga lidera na terenu.
- Iskreno, nisam to očekivao. Baš kao što nisam očekivao ni kada sam bio u Partizanu. Ali kao što sam i tada rekao, to je velika čast. Kada su mi prilazili sa tom idejom, osećaj je bio isti kao u Beogradu. Ipak, to su dva potpuno različita kluba i svaki ima svoj jedinstven način funkcionisanja. Ne volim da upoređujem trenere i sredine, prihvatam stvari kakve jesu i idem napred. Dobro razumem koliko je uloga kapitena važna i šta znači nositi taj grb - istakao je Kevin Panter.
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